Insólito: Mujer fue estafada por un hombre que se hizo pasar por George Clooney usando IA, perdió miles de dólares

La sociedad argentina está sorprendida por el insólito caso de una mujer que fue estafada por una persona que se hizo pasar por el famoso actor George Clooney. Supuestamente, perdió unos 15.000 dólares.

La mujer contó su historia en el programa Lape Club Social, del canal América. Todo parece indicar que un cibercriminal se hizo pasar por George Clooney y hasta generó videos con inteligencia artificial (IA).

De acuerdo a la denuncia, la mujer hizo el contacto mediante una «página» de Facebook con el nombre del actor. Luego le habló y el supuesto actor le preguntó si tenía la tarjeta de su «Fans Club».

Una vez intercambiaron sus contactos, la mujer estuvo hablando diariamente con el falso George Clooney durante un mes y medio. Además, el supuesto actor le envió videos para confirmar su identidad.

MUJER PERDIÓ MILES DE DÓLARES

«Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, me pidieron plata para la tarjeta», relató la mujer. Así pues, comenzó a perder dinero, puesto que el falso actor le pedía dólares por varios motivos.

«Después te piden más plata para mandarla y más tarde, para activarla», dijo la mujer. Con el paso de las semanas, la víctima siguió enviando más dinero y, según su versión, perdió cerca de 15.000 dólares.

«No le conté a nadie, como recibí la tarjeta, pensé que era verdad. Primero tenía que ser socia y después me iba a ayudar a conseguir trabajo. Seguí hablando con George Clooney y después me pidió si podía donar para la fundación», dijo.

«George Clooney» Porque una argentina perdió 15.000 dólares tras ser estafada por un falso George Clooney que le hablaba con IA: «Me dijo que me amaba, que se estaba por separar y necesitaba la plata para el abogado». pic.twitter.com/GYTk3LmmzA — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 12, 2025



En los videos se aprecia que el actor le dice que la «ama» y que le devolvería el dinero. «Me dijo que se estaba por separar y necesitaba la plata para el abogado», relató la mujer, quien confió en la cuenta porque estaba verificada.

Una vez se dio cuenta del engaño, la mujer presentó un reclamo ante el Buro Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Se desconoce si presentó una denuncia ante la policía argentina.