Insólita condena al adolescente implicado en asesinato de Miguel Uribe Turbay, abogado acusador no está conforme

La justicia colombiana condenó este miércoles al adolescente detenido por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió tras pasar varias semanas en un grave estado de salud.

De acuerdo a la revista Semana, el sicario de 15 años confesó ser el autor material del crimen contra Uribe. En tal sentido, el adolescente fue llevado ante un juez especializado en menores de edad.

Tras su captura, el adolescente fue acusado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Aunque Uribe murió poco después por la gravedad de sus heridas, el sicario aceptó un acuerdo con la justicia para mantener los mismos cargos.

El juez condenó al adolescente a siete años en prisión por el magnicidio. Sin embargo, al ser menor de edad, el detenido quedó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y pasará por planes específicos para reintegrarse a la sociedad.

Víctor Mosquera Marin, el abogado de Uribe Turbay, destacó que «se impuso una de las sanciones más altas» al adolescente. «Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado», acotó.

MUERTE DE TURBAY

Miguel Uribe Turbay fue víctima del adolescente el pasado 7 de junio en un parque de Bogotá, capital del país. Las investigaciones arrojaron que recibió un impacto de bala en la cabeza y otro en la pierna.

El precandidato estuvo internado por más de dos meses en la clínica Santa Fe, en donde pasó por varias intervenciones quirúrgicas. A pesar de que tuvo pequeñas mejoras, Uribe murió el 11 de agosto por la gravedad de sus lesiones.

El adolescente fue detenido poco después del atentado a dos cuadras de la escena del crimen, en donde lo esperaba una moto para fugarse. En un principio no aceptó su responsabilidad, pero luego comenzó a negociar con la Fiscalía.

Las autoridades detuvieron a seis personas, incluyendo al adolescente, por su papel en el homicidio de Uribe. El autor intelectual está detenido, aunque se desconoce quién ordenó el crimen.