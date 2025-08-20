Mundo

Influencer chileno defendió a venezolanos tras polémica revelación de género: «Hay lugares que son un basural»

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Chile

El influencer chileno, Seba Segovia, popular por dar a conocer los parajes más majestuosos de Chile, hizo un llamado de conciencia a sus compatriotas para que antes de criticar a los venezolanos que hicieron una revelación de género en el Embalse El Yeso tomen conciencia para cuidar todos los espacios naturales que están contaminando a diario.

Tabla de Contenido

«Salieron todos a criticar a los venezolanos por hacer esto en un lugar como el Embalse El Yeso que es  impresionante. La crítica está super bien fundada, pero me llama la atención cómo que ahora pareciera que esto responde a la nacionalidad», inició reflexionando en su video.

Leer Más

Trump habría actuado de “mala fe” enviando venezolanos a El Salvador: este dijo un juez federal
Policía del régimen iraní mató un joven a traición por celebrar derrota frente a EEUU en el Mundial
Evo Morales queda inhabilitado para las presidenciales de 2025 en Bolivia tras fallo del Tribunal Constitucional

Destacó que en Chile hay un montón de lugares que están hechos un basural, especialmente playas. «Hay lugares que literalmente son un basural. Entonces con qué cara se atribuye este problema a una nacionalidad cuando en Chile no está resuelto este problema», comentó.

LEA TAMBIÉN: LA IMPACTANTE MUERTE DE UNA RUSA QUE PARTICIPÓ EN EL MISS UNIVERSO, ESTUVO UN MES INCONSCIENTE

«Todos los que ven este problema pueden identificar un lugar que está vuelto concha por chilenos. Esto responde a una falta de educación y falta de conciencia. Como los lugares están disponibles, son naturales, nadie los cuida, hacen un basural. Y esas mismas personas son las que muchas veces reclaman de que hay lugares privados y hay que pagar una entrada. Eso precisamente asegura que alguien esté a cargo, que alguien se ocupe del mantenimiento del lugar, que alguien se ocupe de mantenerlo limpio, los senderos, los caminos, sin basura», expresó.

@ssegoviap

Paremos la chacota hijo #parati #viajes #chile

♬ som original – 𝑷𝒆𝒅𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔🎵

 

«Por lo general cuando comparto lugares para que vayan, casi todos los comentarios me dicen que ahora van a ir, se va a llenar gente y se va a convertir en un basurero. No es un problema de nacionalidad, es un problema de educación», dijo.

EL POLÉMICO VIDEO EN CHILE

La futura madre, identificada como Aylin, difundió primero un video en TikTok que acumuló más de un millón de visitas.

“Niña o niño, te esperamos con muchas ansias y felicidad. Lo más importante es que vengas sanita o sanito; de igual manera te amamos desde el primer día”, dijo.

@mon7es07 Mi niña hermosa, no te tardes tanto que te estamos esperando 🥹💗 #zyxcba #fouryou #mamaprimeriza ♬ Bienvenida – Zhamira Zambrano

En esa publicación, los distintos miembros de la familia daban su predicción sobre el sexo del bebé. Luego, en la misma cuenta, se publicó el clip cuestionado donde lanzan humo de color rosado.

«Mi niña hermosa, no te tardes tanto, que te estamos esperando», escribió.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Venezuela está lista para la Copa América de Béisbol 2025, estas son las sedes y grupos
Deportes
Díaz
Las polémicas declaraciones de Tania Díaz: «Nos vamos a comer a los mercenarios que se atrevan a pisar esta patria»
Venezuela
«Usar esta banda es un honor»: Miss Palestina competirá por primera vez en Miss Universo
Caraota Show