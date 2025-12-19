Indignación en México: El misterioso caso de la abuelita en silla de ruedas que apareció sedada y abandonada en una carretera

Organismos de seguridad en México están intentando esclarecer el caso de la mujer de la tercera edad abandonada en una silla de ruedas en plena calle y sedada.

Héctor Gutiérrez, procurador de Matamoros, Tamaulipas, reveló que le aplicaron un medicamento para tenerla dormida. Por suerte, organismos de seguridad ya lograron identificarla.

«Nos pudo decir que se llamaba Nilda Perales Ramos, balbuceando, pero lo pudo decir», indicó Gutiérrez.

De acuerdo con los investigadores la habían sedado por días antes de abandonarla en la vía que lleva a Playa Bagdad junto a una bolsa con sus pertenencias. Tras su abandono estuvo expuesta durante horas a bajas temperaturas.

«Al parecer es de Laredo, Texas. No sabemos como llegó aquí, eso es lo que se está investigando», añadió el funcionario.

Según una publicación en redes sociales, sus familiares y amigos la estaban buscando desde hace meses. De acuerdo con el post, la mujer llegó a Monterrey el 12 de junio, antes de que estos supuestos familiares perdieran contacto con ella.

🇲🇽 | La abuelita abandonada en silla de ruedas en Playa Bagdad, en México, fue sedada por días. La dejaron expuesta a bajas temperaturas y se logró conocer su identidad porque dejaron sus pertenencias en una bolsa. pic.twitter.com/l2A9KZ4LRx — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 19, 2025

Actualmente, se encuentra en resguardo de los organismos de seguridad mexicanos quienes tienen previsto ponerse en contacto con el Consulado de México en Estados Unidos para verificar su identidad.

Asimismo, indicaron que se encuentra hospitalizada, donde personal médico indicó que su recuperación avanza de manera lenta.

De momento la mayor duda por parte de las autoridades radica en quién la abandonó en el lugar y la mantenía sedada.