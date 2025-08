Impactante video: Inundación repentina arrasó con un pueblo en India, van cuatro muertos y varios desaparecidos

Una inundación repentina provocada por un intenso aguacero en la cuenca superior del río Kheer Ganga causó una devastación generalizada en la aldea de Dharali, en el distrito de Uttarkashi, India, la tarde del martes.

Al menos cuatro personas perdieron la vida y las autoridades temen que muchas más estén desaparecidas bajo los escombros.

El magistrado del distrito, Prashant Arya, confirmó que “una enorme inundación repentina azotó la zona” y señaló que se encuentran evaluando “la magnitud de los daños materiales y personales”.

Según Arya, varias casas de huéspedes, hoteles y restaurantes en la zona podrían haber sido arrasados por las aguas.

“Teniendo esto en cuenta, hemos enviado equipos de rescate como corresponde. Equipos del tehsil y del Departamento de Obras Públicas (PWD) ya llegaron al lugar”, declaró.

🚨 «𝗦𝘄𝗶𝗳𝘁 𝘁𝗼 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱, 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁.» 🪖

📍Kheer Gad, Dharali Village | Uttarkashi | 1345 Hrs, 05 Aug 2025

A massive mudslide struck #Dharali village in the #KheerGad area near Harsil, triggering sudden flow of debris and water through the… pic.twitter.com/FwPPMrIpqu

— SuryaCommand_IA (@suryacommand) August 5, 2025