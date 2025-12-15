Imágenes de una tragedia: Suben a 17 los muertos tras caer un autobús por un precipicio en Colombia, regresaban de un paseo por su graduación

Al menos 17 personas murieron y más de 20 resultaron heridas luego de que un autobús escolar cayera por un barranco en una carretera rural del departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia.

Entre las víctimas mortales hay 16 adolescentes, quienes regresaban de una excursión de fin de curso, informaron autoridades locales este domingo.

La tragedia ocurrió específicamente entre los municipios de Remedios y Zaragoza, cuando el bus, que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, perdió el control y se precipitó varios metros.

Además de los 16 adolescentes fallecidos, también murió el conductor de la unidad de transporte, precisaron las autoridades. Asimismo, indicaron que varios heridos están graves, incluidos menores de edad.

Los lesionados se encuentran en hospitales cercanos donde están recibiendo atención médica.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó el accidente. «Una noticia muy triste para la comunidad, especialmente en temporada de festividades decembrinas».

Además, detalló que un helicóptero de la Policía Nacional trasladó los 17 cuerpos a Medicina Legal en Medellín.

«Se trata de 16 estudiantes y el conductor del bus. El dolor de las familias es inconsolable. Permanecemos en articulación con la alcaldesa de Bello, Lorena González. ¡Dios nos dé luz en estos momentos tan difíciles!», afirmó Rendón.

Trascendió que la primera llamada a los servicios de emergencia la realizó uno de los adolescentes que sobrevivió a la tragedia.

De acuerdo a lo reseñado por La FM, el joven escaló la montaña a pesar de tener una herida en el brazo y el rostro golpeado y logró escribirle a sus familiares.

En ese sentido, Diana Arroyave, madre del adolescente, contó que fue «por medio del grupo de WhatsApp que indicaron que se había presentado un accidente. Por ahí nos enteramos varias de las familias».

La mujer sostuvo que su hijo logró salir a la carretera al apreciar a varios compañeros con vida. Incluso desde la cama del hospital el joven le contó detalles de lo ocurrido: «Él dice que estaba medio dormido cuando sintió que caían y quedó dentro del bus. Sintió como agua y se salió», expresó.

«Dada la magnitud de lo que pasó, siento que somos afortunados los papás que quedamos con los niños con vida», señaló la mujer.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también lamentó lo sucedido. «No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres».

El autobús había salido de Tolú, en la costa caribeña, y se dirigía a Medellín. Los propios estudiantes habían organizado el viaje para celebrar su graduación, por lo que no contaban con acompañamiento institucional oficial, según autoridades locales. Incluso en redes sociales han circulado videos de los jóvenes disfrutando del viaje antes de la tragedia.