Imágenes catastróficas: Gigantesco incendio arrasó con seis edificios en Hong Kong, van 36 fallecidos y casi 300 desaparecidos

Al menos 36 personas murieron y otras 279 personas fueron reportadas como desaparecidas en un incendio que arrasó seis edificios residenciales en Hong Kong.

La policía informó que varias personas permanecieron atrapadas en el interior, mientras el incendio continuaba. 

Las autoridades declararon el incidente como un incendio de cinco alarmas, la máxima categoría de emergencia, y se desplegaron al menos 128 camiones de bomberos y casi 800 bomberos para combatir el fuego.

El subdirector de operaciones de los servicios de bomberos de Hong Kong, Derek Armstrong Chan, dijo que no podía estimar cuándo se podría controlar el incendio, ya que todavía caían escombros y andamios en llamas.

«La temperatura dentro de los edificios afectados es muy alta. Nos resulta difícil entrar y subir las escaleras para realizar las operaciones de extinción de incendios y rescate», explicó.

Se informó que dos personas se encontraban en estado crítico con quemaduras graves. Además, al menos un bombero llamado Ho Wai-ho, de 37 años, se encontraba entre los fallecidos.

El incendio, el más mortífero en décadas en Hong Kong, se desató la tarde del miércoles en el complejo residencial Wang Fuk Court en Tai Po, en los Nuevos Territorios del norte de la región. El complejo consta de ocho torres con unos 2.000 apartamentos que albergan a unas 4.800 personas.

Los videos de la escena muestran llamas extendidas por las torres y visibles en cada piso, saliendo por las ventanas.

Un residente que dio su apellido como Wong, de 71 años, rompió a llorar y dijo que su esposa estaba atrapada dentro de uno de los edificios.

Las torres del Tribunal Wang Fuk se encuentran entre las más altas de Tai Po. Al igual que gran parte de Hong Kong, es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. 

El gobierno de Hong Kong dijo que todos los departamentos estaban coordinando para ayudar en el esfuerzo de respuesta y ayudar a los residentes afectados.

Mientras tanto, el líder chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias por las víctimas, informó la emisora ​​estatal china el miércoles por la noche.

Las autoridades informaron que el incendio comenzó en algunos de los andamios externos de bambú y malla que cubrían las torres antes de propagarse dentro de ellas, pero aún se desconoce la causa exacta.

Los andamios de bambú son recurrentes en los sitios de construcción y renovación de Hong Kong, aunque el gobierno ha dicho que se están eliminando gradualmente por razones de seguridad.

Las autoridades del distrito de Tai Po han abierto refugios en los centros comunitarios locales, al menos uno de los cuales, según informaron los medios locales, estaba lleno el miércoles por la noche, y la policía ha establecido una línea directa para víctimas .

