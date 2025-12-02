Mundo

Iberia confirma que ha recibido la comunicación de retirada de la licencia en Venezuela

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

(EFE).- La aerolínea española Iberia confirmó este martes que ha recibido la comunicación oficial de la retirada de la licencia para volar a Venezuela, tras suspender las operaciones el pasado 24 de noviembre por la recomendación de las autoridades de aviación de Estados Unidos de no sobrevolar el país suramericano.

Contents

Fuentes de la compañía española confirmaron a EFE que recibieron la carta el pasado 26 de noviembre, después de anunciar la suspensión de sus vuelos alegando que prima la seguridad de los pasajeros.

Leer Más

¿Representa un riesgo directo para el país la tormenta tropical BRET? Habló un experto
Lo que respondió el Gobierno de Petro a la propuesta de «paz» de cabecilla del Tren de Aragua
EN VIDEO: Padre se hace viral por la inesperada forma en que sacó a su hijo de las protestas en Francia

EL COMUNICADO A IBERIA 

La aerolínea que preside Marco Sansavini fue la primera en tener este aviso, que han recibido también, con fecha 1 de diciembre, las compañías Air Europa y Plus Ultra.

Las comunicaciones, con membrete del Ministerio de Transportes y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolanos, son idénticas y dicen escuetamente: «A partir de la presente fecha se suspende de toda actividad aerocomercial a la empresa…» espacio en el que se añade el nombre de cada una de ellas.

Iberia mantiene cancelación de vuelos a Venezuela hasta el próximo 1Dic

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GOBIERNO DE MADURO SUSPENDE LA ACTIVIDAD AEROCOMERCIAL DE AIR EUROPA EN VENEZUELA

Está firmada por Edwing José Reyes Martínez, presidente del INAC.

Además de la recomendación de la Administración Federal de Aviación norteamericana (FAA, por sus siglas en inglés), la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) amplió este lunes su alerta para no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto caraqueño de Maiquetía hasta el próximo 31 de diciembre.

EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Venezuela
Noruega, Finlandia y Suecia exhortaron a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela
Mundo
EN VIDEO: Daniel Radcliffe y Tom Felton se reencontraron tras más de 10 años, así fue el mágico momento
Caraota Show
Delcy Rodríguez calificó de «robo» la «venta forzosa» de Citgo en EEUU y advirtió que llevarán a la justicia a quienes «facilitaron el saqueo»
Venezuela