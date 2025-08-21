Horror en Colombia: Venezolano fue citado en un centro comercial y acribillado por motorizados frente a todos

La comunidad venezolana en la ciudad de Cartagena, en Colombia, está conmocionada por la muerte del migrante Cristofer Reyes Pirela, de 35 años, quien fue acribillado por unos sicarios en plena calle.

Los hechos se dieron poco después de las 9 de la noche frente al centro comercial La Plazuela. De acuerdo al medio colombiano El Universal, Reyes llegó con su motocicleta y estaba caminando «suavemente» en el momento en que le quitaron la vida.

Los testigos relataron que Reyes tenía poco tiempo en el sitio cuando fue interceptado por los sicarios. «Él miraba para los lados, alguien lo tuvo que citar en ese lugar, que es la puerta de La Plazuela», relató una persona.

Las investigaciones arrojaron que dos sicarios llegaron a bordo de una motocicleta y el parrillero abrió fuego contra Reyes. Un testigo precisó que el venezolano recibió cinco impactos de bala en el ataque.

REYES MURIÓ EN EL LUGAR

El crimen ocurrió en una zona sumamente concurrida, de manera que decenas de personas presenciaron el homicidio. A pesar de que intentaron auxiliar a Reyes, nada pudieron hacer; el venezolano ya había muerto.

«Según los testigos en el lugar, el occiso se encontraba en vía pública de este sector, cuando una persona en una motocicleta le proporciona los disparos y huye», expuso la Policía Metropolitana de Cartagena.

Agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se desplazaron a la escena del crimen y levantaron el cadáver de Reyes. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal para realizar los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, no hay detenidos por el crimen y se desconoce el móvil. Reportes extraoficiales apuntan que Reyes no contaba con antecedentes penales.