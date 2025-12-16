Mundo

Horror en Colombia: Joven venezolana intentó escapar de un secuestro, pero sus captores le hicieron algo siniestro

Caraota Digital
Por Caraota Digital
Una adolescente venezolana de 16 años, llamada Aída María, que llevaba varios meses secuestrada, murió acribillada cuando intentaba escapar de sus captores en la localidad de Buenavista, en el departamento colombiano de Bolívar.

Los hechos se dieron cerca del mediodía del domingo, 14 de diciembre, en la vereda Boca de la Honda. De acuerdo a medios colombianos, Aída llevaba varios meses secuestrada en esta zona rural.

En circunstancias todavía por determinar, Aída logró escapar de su cautiverio, pero durante la huida los criminales abrieron fuego. Aunque la adolescente recibió varios impactos de bala, logró permanecer en pie.

Testigos relataron que Aída logró llegar hasta una vivienda cercana. Sin embargo, la adolescente, que estaba gravemente herida, murió apenas unos minutos después sin recibir atención médica.

SECUESTRO DE AÍDA

Todo parece indicar que el caso se remonta hasta hace varios meses, cuando Aída fue secuestrada en el municipio de Arena. La adolescente fue abordada por varios hombres cuando estaba en un parque.

Desde entonces, Aída se mantuvo desaparecida y no hubo noticias sobre su caso hasta su trágica muerte. Se desconoce si las autoridades sabían de su secuestro o si había algún operativo para dar con su paradero.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones para dar con el paradero de los criminales que asesinaron a Aída. Mientras tanto, los habitantes de la zona exigen respuestas y mejoras en la seguridad.

