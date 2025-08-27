Horror en Colombia: Hallaron muerto a recién nacido en una zona boscosa y su madre es la principal sospechosa

El descubrimiento del cuerpo de un bebé recién nacido en una zona aislada de la localidad de Amalfi, en Colombia, conmocionó a cientos de personas. Una joven de 17 años, presunta madre de la víctima, es la principal sospechosa.

El caso se remonta hasta el pasado miércoles, 20 de agosto, cuando la joven fue al hospital El Carmen de Amalfi. Sin brindar mayores explicaciones, aseguró que tenía un fuerte dolor abdominal y solicitó atención médica.

Una vez hicieron las evaluaciones iniciales, los médicos determinaron que la joven presentaba signos de haber estado embarazada. Incluso, sospecharon que había dado a luz recientemente, puesto que no encontraron un feto en su interior.

Cuando descubrieron la placenta y un cordón umbilical, la joven confesó que había estado embarazada de 40 semanas. Sin embargo, aseguró que había abortado y había abandonado el feto cerca de su vivienda.

AUTOPSIA DEL BEBÉ

Apenas horas después, el cuerpo del bebé fue descubierto por su padre y este llegó al mismo hospital con el cadáver. Los médicos no tardaron en establecer una conexión entre este ingreso y la joven atendida poco antes.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones y determinaron que el bebé fue abandonado en una zona rural del municipio. Aparentemente, el cadáver estaba envuelto en un cable cargador de celular.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO IMPACTANTE: UNA MAMÁ DECIDIÓ CAMBIAR LA SÁBANA EN SU CASA Y ALGO ESCALOFRIANTE OCURRIÓ CON SU HIJA, TERMINÓ EN UN HOSPITAL

El cuerpo del bebé quedó en manos de Medicina Legal, que hará la autopsia correspondiente. Los habitantes de Amalfi esperan que los resultados revelen más detalles sobre este suceso.

Hasta el momento, se desconoce si la joven realmente abortó o si dio a luz y luego le quitó la vida al neonato. Mientras tanto, la adolescente complicada fue internada en un hospital especializado por la gravedad de su estado de salud.