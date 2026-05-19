Horror en Chile: Niña de dos años cayó de un edificio mientras su padre «la cuidaba», se quedó dormido

La sociedad chilena se encuentra conmocionada por el caso de una niña de dos años que murió al caer al vacío desde un edificio de apartamentos en Santiago de Chile. La pequeña estaba bajo el «cuidado» de su padre, quien estaba dormido cuando ocurrió la tragedia.

Los hechos se dieron en la tarde del domingo, 17 de mayo, en una cena un edificio en la comuna de Los Condes. De al medio chileno BíoBío, la niña se habría precipitado desde el piso 11, muriendo por la gravedad del impacto.

«Por causas que aún se están investigando, la menor se habría precipitado desde la ventana del dormitorio donde estaba durmiendo», detalló la subcomisaria de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), Marcela Donaire.

Las autoridades explicaron que la niña «se encontraba en cuidado de su padre, visitas reglamentarias». Se trataba de la visita exclusiva del domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

¿QUÉ PASÓ CON LA NIÑA?

Las investigaciones preliminares indican que el padre estaba con su pareja durmiendo en la habitación principal de la vivienda. Según el fiscal Fernando Zeballos, la ventana del cuarto en el que estaba la niña no tenía mallas de seguridad.

«La menor estaba durmiendo en uno de los dormitorios del departamento, mientras su padre con su pareja se encontraban en otra dependencia, en dormitorio principal, también durmiendo, cuando la menor se precipita a través de una ventana», expuso el fiscal.

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Aparentemente, el padre formó parte de una fiesta que se extendió desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo. «También son antecedentes que son materia de investigación… Habría existido consumo de alcohol», indicó Zeballos.

Las autoridades trasladaron a la pareja hasta una unidad policial, en donde se determinó que el padre de la niña permanezca detenido. Todavía no hay detalles sobre los cargos en su contra.