Hombres armados atentaron contra el coordinador del Comando ConVzla en Chile, todo quedó grabado

Un grupo de antisociales armados atentó este martes contra la vida del dirigente y activista Alexander Maita, coordinador del Comando ConVzla y de Vente Venezuela en Chile. El ataque fue grabado por las cámaras de seguridad.

La organización Mundo ConVzla precisó en un comunicado que el atentado ocurrió en la tarde de este martes. Cuando Maita estaba llegando a su hogar en Santiago de Chile, lo interceptaron cuatro sujetos que se desplazaban en un «vehículo particular».

«Dos de ellos descendieron del automóvil, exhibiendo abiertamente un arma de fuego, en un acto de clara intimidación y amenaza contra su vida. Gracias a su rápida acción, el dirigente logró escapar y resultar ileso», apuntó la organización.

Matia «se encuentra bajo resguardo» tras presentar la «correspondiente denuncia ante las autoridades policiales y judiciales». «El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y será puesto a disposición de la investigación», añadió.

CASO DE MATIA «NO ES AISLADO»

La oposición venezolana recordó que en territorio chileno fue secuestrado y asesinado el militar exiliado Ronald Ojeda. En ese sentido, advirtió que el atentado contra Matia no fue un «caso aislado».

«Este no es un hecho aislado, ni un acto de delincuencia común. Alexander Maita es la cara visible y principal referente de las fuerzas democráticas venezolanas en Chile, país que alberga a una de las mayores comunidades de exiliados venezolanos», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FAMILIARES DE COLOMBIANOS DETENIDOS EN VENEZUELA PROTESTARON EN EL PUENTE FRONTERIZO Y EXIGEN SU LIBERTAD

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mundo ConVzla (@mundoconvzla)



Mundo ConVzla alertó sobre la «persecución transnacional» y exigió a las autoridades chilenas una «investigación inmediata, exhaustiva y sin dilaciones». «No aceptaremos que este atentado sea minimizado o archivado», sentenció.

El atentado contra Matia se dio un mes después de que el politólogo Luis Peche y el activista Yendri Velásquez fueron baleados por sujetos armados en Bogotá, Colombia. Ambos resultaron heridos, pero sobrevivieron.