«¿Hasta cuándo?»: Esposa de Nahuel Gallo exigió nuevamente la libertad del gendarme argentino tras aprobación de la Ley de Amnistía

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, tras la aprobación de la Ley de Amnistía y su promulgación, exigió el sábado a Delcy y Jorge Rodríguez la libertad para su esposo, quien ya tiene más de un año preso en El Rodeo I.

En su cuenta de X (Twitter), la mujer indicó que estuvo esperando información sobre el caso de Gallo, pero que finalmente no ocurrió nada.

«Pasé todo el día con el celular en el pecho, esperando un mensaje, una llamada, pero nada. Un día más, se siguen sumando días a este crimen de lesa humanidad. ¿Hasta cuándo, Delcy Eloína? ¿Hasta cuándo, señor Jorge Rodríguez?», agregó.

Su mensaje lo concluyó con lo siguiente: «Liberen a Nahuel Gallo ya, ustedes saben que es inocente. Basta».

HUELGA EN EL RODEO I Y LEY DE AMNISTÍA

La petición de Gómez se dio el mismo día que activistas informaron que presos de El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre.

Andreína Baduel, hermana de Josnar Baduel, confirmó que algunos detenidos comenzaron esta medida de presión y que a sus familiares les suspendieron las visitas de forma arbitraria. Esta situación se reportó apenas 48 horas después de la aprobación de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.

En simultáneo, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró que en las próximas horas deberían salir en libertad todos los presos políticos que se beneficiarán de la Ley de Amnistía, recluidos en El Helicoide y Zona 7 en Boleíta.

«Está ocurriendo y de hecho es de la Zona 7 y El Helicoide son los primeros casos que se están atendiendo», dijo el parlamentario cuando lo consultaron sobre el proceso de liberaciones en esos centros de reclusión caraqueños.

«El otro día 17 personas salieron de la Zona 7 y las que queden (personas detenidas) en El Helicoide y en Zona 7 en las próximas horas deberá hacerse. Tú sabes que hay un procedimiento de procesos judiciales, el juez tiene que establecer algunas medidas, pero es expedito», agregó al respecto.

Asimismo, aseguró que tras la reciente aprobación de la ley, el Gobierno atiende 1.557 solicitudes para la liberación de privados de libertad, las cuales se procesan de manera inmediata y permanente.