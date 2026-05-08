Hantavirus en Chile: dos ciudadanos que viajaron en el crucero MV fueron aislados

El Ministerio de Salud de Chile informó del aislamiento preventivo de dos personas que abordaron el crucero MV Hondius, donde más de 100 personas se mantienen atrapadas por un brote de hantavirus con varios casos confirmados y tres fallecidos.

De acuerdo a un comunicado de la cartera de Salud, se «instruyó el aislamiento preventivo de dos personas de nacionalidad chilena» que abordaron el crucero. Igualmente, las autoridades subrayaron que ambos se encuentra en buen estado.

«Si bien ambas personas no tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas, debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus», detalló el Ministerio.

El organismo reiteró «su compromiso de mantener informada a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante». Igualmente, recordó que por la ley chilena no puede brindar mayores detalles sobre ambas personas aisladas.

OMS PIDE BAJAR LAS ALARMAS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho seguimiento a la situación sanitaria en el crucero MV Hondius. Aunque reconoce la gravedad del hantavirus, insiste en que no hay mayor riesgo de una pandemia.

«Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo», declaró en Ginebra un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

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Ante este escenario, la OMS pidió a las autoridades sanitarias a rebajar la alarma social por el brote en el crucero. «No se está propagando ni de lejos como se propagaba el covid», añadió el portavoz.

Hasta el jueves, la OMS había contabilizado cinco casos confirmados y tres sospechosos. Mientras tanto, las 149 personas a bordo, incluyendo pasajeros y tripulación, navegan en el crucero hacia Tenerife, en donde serán repatriados a sus países de origen.