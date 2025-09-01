Mundo

Hallaron a recién nacida secuestrada en Perú, la tenía una terapeuta venezolana

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Perú

Tras más de 11 horas de búsqueda, la Policía Nacional de Perú halló y rescató a la bebé recién nacida raptada del Hospital Belén de Trujillo.

Tabla de Contenido

La institución informó que la bebé estaba en una vivienda de la urbanización Las Casuarinas, donde detuvieron a Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, ciudadana venezolana de 20 años y de oficio terapeuta, quien permanece bajo investigación por presunto delito contra la libertad personal de una recién nacida.

Leer Más

hombre
Hombre caminaba con su familia, tropezó con un escalón y el desenlace fue trágico
Terror en un parque de atracciones en Ecuador: Personas quedaron suspendidas en el aire tras un apagón
Chile usará cámaras térmicas para ‘rastrear cruces de migrantes’ en medio de crisis postelectoral en Venezuela

La madre de la menor, Liliana Esther Rafael Quispe de 39 años, y sus familiares habían denunciado que el secuestro ocurrió a las 2:05 de la tarde del viernes, 29 de agosto, del área de maternidad y neonatología del nosocomio, situado en pleno centro de Trujillo.

LA BEBÉ ESTÁ BIEN

El gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, aseguró que la bebé se encuentra estable y bajo observación en el área de maternidad. “Está bien la bebé, está lactando, se está tramitando el alta lo más pronto. Lo primero es garantizar que esté bien la criatura”, declaró.

Morillo anunció medidas inmediatas en el hospital tras el hecho. “Lo segundo es la sanción, acabo de pedir al supervisor el retiro inmediato de la supervisora del área, un informe completo y una investigación profunda del caso porque esto no puede quedar así, aquí ha habido responsables”, subrayó.

LEA TAMBIÉN: LOS IMPACTANTES VIDEOS DEL TERREMOTO DE MAGNITUD 6.0 EN AFGANISTÁN: VAN 800 MUERTOS Y 3.000 HERIDOS

Asimismo, calificó lo ocurrido como un acto planificado. “No es un acto casual, es un acto premeditado. La justicia debe caer con todo el peso de la ley a los responsables. Ahora toca la recuperación psicológica de la familia y lo otro es el tema legal en manos de autoridades”.

La investigación a cargo de la Policía y del Ministerio Público busca determinar si se trata de una mafia que estaría intentando operar bajo la misma modalidad en diferentes hospitales de la ciudad.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

‘Davicito’, el cantante venezolano que «ganó asilo en EEUU», pero sigue preso
EEUU
Capriles denunció ‘campaña de odio’ en su contra: «Me he convertido en el saco que todos golpean»
Venezuela
En las cristalinas aguas de Bimini, un pintoresco grupo de islas en Las Bahamas, lo que parecía ser una tranquila jornada de nado se transformó en una escena con casi final trágico, cuando una mujer disfrutaba del mar cuando y una mantarraya, sin percatarse, un velero se aproximó a toda velocidad en dirección a su posición.  
VIDEO VIRAL: Mantarraya distrae a una turista y la «salva» por segundos de la muerte
Mundo