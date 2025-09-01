Hallaron a recién nacida secuestrada en Perú, la tenía una terapeuta venezolana

Tras más de 11 horas de búsqueda, la Policía Nacional de Perú halló y rescató a la bebé recién nacida raptada del Hospital Belén de Trujillo.

La institución informó que la bebé estaba en una vivienda de la urbanización Las Casuarinas, donde detuvieron a Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, ciudadana venezolana de 20 años y de oficio terapeuta, quien permanece bajo investigación por presunto delito contra la libertad personal de una recién nacida.

La madre de la menor, Liliana Esther Rafael Quispe de 39 años, y sus familiares habían denunciado que el secuestro ocurrió a las 2:05 de la tarde del viernes, 29 de agosto, del área de maternidad y neonatología del nosocomio, situado en pleno centro de Trujillo.

LA BEBÉ ESTÁ BIEN

El gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, aseguró que la bebé se encuentra estable y bajo observación en el área de maternidad. “Está bien la bebé, está lactando, se está tramitando el alta lo más pronto. Lo primero es garantizar que esté bien la criatura”, declaró.

Morillo anunció medidas inmediatas en el hospital tras el hecho. “Lo segundo es la sanción, acabo de pedir al supervisor el retiro inmediato de la supervisora del área, un informe completo y una investigación profunda del caso porque esto no puede quedar así, aquí ha habido responsables”, subrayó.

Asimismo, calificó lo ocurrido como un acto planificado. “No es un acto casual, es un acto premeditado. La justicia debe caer con todo el peso de la ley a los responsables. Ahora toca la recuperación psicológica de la familia y lo otro es el tema legal en manos de autoridades”.

La investigación a cargo de la Policía y del Ministerio Público busca determinar si se trata de una mafia que estaría intentando operar bajo la misma modalidad en diferentes hospitales de la ciudad.