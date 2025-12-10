Mundo

Guyana acuerda ampliar la cooperación militar con EEUU en medio de crisis con Venezuela

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estrecha la mano de Irfaan Ali, presidente de Guyana, / Cortesía

(EFE).- Guyana ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para ampliar la cooperación militar entre ambos países, coincidiendo con un aumento de la tensión en el Caribe entre Washington y Caracas.

El presidente de Guyana, país vecino a Venezuela, Irfaan Ali, anunció que el acuerdo busca «ampliar la cooperación militar conjunta con pleno respeto a la soberanía y las leyes de ambos países», según un comunicado publicado este miércoles.

Ali detalló que se prevé el «refuerzo» de la capacitación y la colaboración a largo plazo bajo regímenes existentes, como el Acuerdo Shiprider, que permite al personal de seguridad estadounidense perseguir, interceptar y abordar embarcaciones de narcotraficantes en aguas guyanesas.

La firma se dio tras reuniones con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el asesor principal del secretario de Guerra, Patrick Weaver, y el subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental, Joseph Humire.

Ali explicó que el acuerdo forma parte de la estrategia en desarrollo entre Washington y sus aliados en Sudamérica y la Comunidad del Caribe (Caricom) para trabajar en defensa y seguridad, en el llamado operativo ‘Lanza del Sur’.

Desde que el Comando Sur de EE.UU. inició el operativo ‘Lanza del Sur’ han hundido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes descritos por Washington como «narcoterroristas».

La firma del acuerdo se produce menos de 24 horas después de que el presidente Ali reiterara el compromiso de Guyana de trabajar con sus aliados internacionales para promover la paz y la democracia y liberar a la región de actores involucrados en la delincuencia transnacional en Guyana y el resto del Caribe.

Guyana ha dado su respaldo al despliegue militar en el Caribe de EE. UU., que por su parte apoya al país sudamericano en su disputa fronteriza con Venezuela por la región del Esequibo, administrada por Georgetown pero reclamada por Caracas.

EFE
