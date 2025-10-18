Gustavo Petro anunció la llegada del colombiano que sobrevivió el ataque a «submarino» realizado por EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado la llegada del colombiano que fue deportado por Estados Unidos (EEUU), tras sobrevivir al ataque que realizaron las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el Caribe, contra un «submarino» que supuestamente iba cargado de drogas rumbo a territorio norteamericano.

«Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes», escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X (Twitter), acompañado de un link de la noticia que anunciaba la repatriación de los dos sobrevivientes.

TRUMP HABÍA REVELADO LA NACIONALIDAD DE LOS SOBREVIVIENTES

Más temprano, Donald Trump había publicado en su cuenta en la red social Truth, el video del ataque contra la mencionada embarcación. Allí había adelantado que los detenidos en este operativo serían deportados a su país de origen.

«Fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico. La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales», precisó Trump en su publicación.

«A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de ellos murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento», puntualizó el mandatario norteamericano junto a un video del ataque.

«Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar», sentenció para concluir.

En este sentido, el otro sobreviviente habría sido enviado a Ecuador, por lo que se espera el pronunciamiento de las autoridades de ese país. Esto confirmaría la extradición de ese ciudadano desde los EEUU.