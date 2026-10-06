Gobierno rechaza renovación de la misión de investigación de la ONU en Venezuela

El gobierno de Delcy Rodríguez rechazó este martes la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, tras una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

La delegación venezolana habló durante el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tras reconocer las «modificaciones importantes respecto de resoluciones anteriores», fijaron una posición en contra del resultado de la votación.

«Ello no significa, sin embargo, que hayan desaparecido nuestras reservas de principio. Venezuela no acompaña la renovación de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos», dijo el vocero.

Desde la delegación exhortaron a «superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido». En ese sentido, pidieron «avanzar hacia modalidades de cooperación capaces de producir resultados concretos, sostenibles y construidos en conjunto».

DESTACARON COOPERACIÓN

El principal argumento de la delegación es que «Venezuela ha reanudado su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado». «Resulta difícil justificar la continuidad simultánea de mecanismos paralelos de seguimiento», añadió.

Ante este escenario, pidieron que la renovación «contemple una perspectiva clara para su terminación». También instaron a «avanzar hacia una cláusula que permita una transición hacia un esquema basado en el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica».

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Aunque la delegación sostuvo que Venezuela «no evade el diálogo» y cree en los «mecanismos universales», negó algún «consentimiento, apoyo o aceptación explícita o implícita por parte de nuestro país a dicha resolución».

Con 25 votos a favor, cinco en contra y 17 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos extendió la misión hasta 2028. A pesar de que el texto reconoció el restablecimiento de la cooperación, alertó de «continuas y graves violaciones y abusos».