Gobierno de Perú despliega operativos para identificar migrantes venezolanos ‘irregulares’: los deportarán en barcos

El gobierno de Perú reveló este lunes que trabaja en un acuerdo con Venezuela para expulsar venezolanos con condición irregular en ese país, mientras que avanzan en la deportación de miles de personas.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, habló con la agencia de noticias oficial Andina. Detalló que el organismo ha realizado miles de operativos para identificar a migrantes irregulares.

Herrera anticipó que, en el marco de este plan, también han identificado a venezolanos que no tienen sus documentos en regla. En ese sentido, precisó que Lima coordina con Venezuela para deportar a estas personas.

El funcionario detalló que estas deportaciones se llevarían a cabo a través de barcos. Sin embargo, no detalló cuántos venezolanos se verían afectados o si hay planes para abrir también vuelos de repatriación.

DEPORTACIONES EN PERÚ

Por otra parte, Herrera precisó que han sido deportados más de 2.800 extranjero en situación irregular desde principios de este año. En total, han revisado la documentación e información de más de 80.000 migrantes.

Hasta la fecha, ha realizado 5.461 operativos para identificar migrantes en condición irregular. En estos procedimientos han colaborado otras instituciones peruanas y la propia Policía Nacional.

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Las declaraciones de Herrera se dieron unos días después de que el ministro de Interior, César Astudillo, informara en el Parlamento que el número de deportaciones se incrementará progresivamente en los próximos meses.

Se estima que Perú es la segunda mayor comunidad venezolana en el exterior, con 1,6 millones de migrantes y refugiados. La mayor parte de los venezolanos está en una situación irregular, producto de la dificultad para acceder a un visado de residente.