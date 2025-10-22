«Gobierno de corrupción»: El «lapsus» que tuvo la vicepresidenta de España en pleno Senado que se volvió viral

La vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, vivió un momento bochornoso mientras hablaba en el Senado al tener un lapsus y terminar su discurso con una frase que hizo que incluso la oposición la aplaudiera.

“Queda gobierno de corrupción para rato”, dijo la funcionaria, lo que inmediatamente provocó una ovación de la bancada opositora.

Maravilloso. Yolanda Díaz avisa de que queda “gobierno de corrupción” para rato. El que avisa no es traidor, eso no se puede negar. pic.twitter.com/UvVvQdB3DQ — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) October 21, 2025

Las burlas no tardaron en hacerse virales y varios opositores a Pedro Sánchez se pronunciaron en redes sociales.

“Por fin alguien del Gobierno dice la verdad. Con Sánchez hay corrupción para rato”, dijo la senadora Alicia García, vocera del Partido Popular (PP) en el Senado, en X (Twitter).

Por fin alguien del Gobierno dice la verdad. Con Sánchez hay corrupción para rato 👇 pic.twitter.com/p2BwBuLmvQ — Alicia García (@AliciaGarcia_Av) October 21, 2025

Antes del bochornoso momento, Díaz estaba defendiendo una reforma que protege a trabajadores que denuncien casos de corrupción.

No obstante, mientras hablaba de corrupción, la terminó traicionado su subconsciente. “Queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás…”.

Ante el revuelo, la propia ministra tuvo que subir un video a su cuenta de Instagram para hablar de su fallo. “Bueno, sí, he tenido un lapsus en el Senado», dijo la funcionaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yolanda Díaz Pérez (@diaz_yolanda_)

“Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos. En teoría preguntaban por la corrupción y la señora Diana García, portavoz del Senado del PP, se la toma de burla. Los gritos, las algarabías. Realmente es imposible hablar en el Senado. Son unos maleducados, pero es verdad”, indicó.

“En todo caso, lo que intentaba decir es que la corrupción es muy grave en España. Que desde Sumar (su partido) hemos llevado una iniciativa adelante para por primera vez en España tener una agencia pública anticorrupción y curiosamente el PP, que se toma de broma la corrupción, votó en contra, impidiendo que esta medida saliera adelante», concluyó.

¿HAY CORRUPCIÓN EN ESPAÑA?

El gobierno de Pedro Sánchez ha estado marcado por las acusaciones de corrupción. Su propia esposa, Begoña Gómez, es investigada por malversación de fondos. En septiembre, un juez propuso que sea juzgada por un jurado popular.

Asimismo, el hermano del presidente, David Sánchez, será enjuiciado por tráfico de influencias.

En esta línea, otros de sus antiguos colaboradores también tendrán que rendir cuentas con la justicia por corrupción como el ex número tres del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Santos Cerdán, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Ambos están acusados de recibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras públicas.