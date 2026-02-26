Gendarme argentino Nahuel Gallo pudo llamar a su esposa tras 445 días incomunicado en el Rodeo, esto le dijo

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, informó este jueves que después de 445 días de «desaparición forzada» logró hablar telefónicamente con el gendarme argentino, quien se encuentra detenido en la cárcel de Rodeo I.

«Me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes», indicó Gómez en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Lo queremos libre, necesita estar con su familia», añadió.

Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA pic.twitter.com/sXQif0gP2M — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) February 26, 2026

La llamada ocurrió cuando Gómez estaba en una entrevista en Radio Del Plata hablando sobre la situación de Gallo. De pronto, empezó a sonar el teléfono y la venezolana dijo que tenía que contestar: «Ay, mi amor», se escuchó decir al contestar el celular.

Minutos más tarde, Gómez regresó a la entrevista y confirmó que había hablado con Gallo. «Le permitieron una llamada después de 445 días aislado, incomunicado, pero creo que el pedido hoy en día tiene que ser más fuerte, que es la libertad inmediata y que regrese pronto a casa», indicó.

«Está muy esperanzado; está con mucha ilusión. Quería hablar con el gordo (el hijo que tienen en común) y le dije ‘no, el gordo está en el jardín, pero todos estamos luchando por ti’. Preguntó por su mamá, preguntó por su abuelo», contó.

#26Feb | María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, informó este jueves que después de 445 días de «desaparición forzada» logró hablar telefónicamente con el gendarme argentino, quien se encuentra detenido en la cárcel de Rodeo I.. Video: @RadioDelPlata pic.twitter.com/F0MgscC5QY — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 26, 2026

De acuerdo con la defensora de derechos humanos, Elisa Trotta, para poder hacer la llamada Nahuel tuvo que levantar la huelga de hambre que duró cinco días.

«Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel después de tanto y seguimos exigiendo su inmediata liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista», afirmó.