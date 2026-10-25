Fuerza de Supresión de Pandillas de Haití reconoció que no puede confirmar que restos hallados sean de soldados salvadoreños

La Fuerza de Supresión de Pandillas de Haití (GSF) informó este domingo que recibió los restos de cuatro presuntos miembros del contingente de El Salvador, aunque admitió que no puede confirmar que sean los militares de ese país.

En un comunicado, explicaron que las autoridades militares mantienen activas las averiguaciones para determinar la identidad de los fallecidos.

«En nombre de todo el personal de la GSF, expresamos nuestra solidaridad con las familias de los cuatro desaparecidos, con sus compañeros de armas, así como con el Gobierno y el pueblo de El Salvador, durante estos momentos tan difíciles», declaró Jack Christofides, representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Por otra parte, la organización aclaró la situación sobre la imagen de una tarjeta de identificación militar chadiana que circuló en redes sociales durante las últimas horas. El documento pertenece a un soldado del contingente de Chad que participa en las operaciones de la GSF.

El organismo precisó que el militar perdió la credencial mientras realizaba labores de búsqueda del personal salvadoreño. Las autoridades confirmaron que el soldado chadiano está a salvo con su unidad y no figura en la lista de desaparecidos.

La GSF agradeció el apoyo constante de las autoridades haitianas, de El Salvador y de los demás países que aportan tropas para enfrentar la crisis de seguridad en la isla.

The #GSF confirms that it has received, through a third-party humanitarian organization, remains suspected of being those of the four personnel from the Salvadoran contingent currently missing.

At this stage, the GSF is not in a position to confirm that the remains are those of… pic.twitter.com/JvfLg1DfCG — Gang Suppression Force – Haiti (@GSForceHaiti) October 25, 2026

«La coordinación entre las fuerzas de seguridad haitianas y la GSF sigue siendo fundamental para hacer frente a las bandas armadas que amenazan a las comunidades y al futuro de este país», agregó el comunicado de prensa.

SALVADOREÑOS DESAPARECIDOS

Varios miembros de las bandas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe en Haití murieron y otros resultaron heridos en enfrentamientos con la Fuerza de Supresión de Pandillas, que intenta encontrar a cuatro de sus integrantes de origen salvadoreño, quienes terminaron secuestrados.

Según medios haitianos, los militares salvadoreños al parecer entraron por equivocación en una zona controlada por bandas armadas cuando regresaban de comprar víveres en un supermercado.

El sábado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró en un mensaje en X que los restos humanos encontrados en Haití no son los de los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos desde el pasado domingo en Puerto Príncipe.

«No son nuestros hombres», escribió el mandatario en su cuenta de X en respuesta a la publicación del diario The New York Times.

Según el medio estadounidense, tres personas cercanas a la misión indicaron que médicos forenses estaban examinando unos restos calcinados hallados este sábado para determinar si pertenecen a los militares salvadoreños emboscados hace una semana por las bandas armadas en Santo, localidad de la comuna de Croix-des-Bouquets, en el norte de la capital.