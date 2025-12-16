«Fue una de las peores experiencias»: Periodistas chilenos habrían sido retenidos en la frontera venezolana

El periodista chileno Roberto Cox y su camarógrafo, ambos del medio Chilevisión, denunciaron este martes que fueron retenidos recientemente en la frontera colombo-venezolana por funcionarios de seguridad.

Cox relató a Chilevisión que nunca tuvo intención de pasar al territorio venezolano, puesto que no tenía el visado. Sin embargo, se equivocaron en la ruta y terminaron en el puente internacional Francisco de Paula Santander que conecta Cúcuta, en Colombia, con el estado Táchira.

Agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hizo una pesquisa y se percataron de sus equipos de prensa. «La grabación de un video para alertar a nuestros jefes desencadenó la molestia de los agentes», dijo Cox.

El periodista apuntó que los trasladaron al cuartel fronterizo y los interrogaron. Luego quedaron en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por unas seis horas.

COX: NOS QUITARON LOS CELULARES

Aunque logró enviar mensajes de WhatsApp con su ubicación, los agentes confiscaron todos los celulares y los pusieron en modo avión, dijo Cox. «Quedamos cerca de 5 horas completamente incomunicados», agregó.

Cox aseguró que los agentes revisaron sus conversaciones de WhatsApp, galerías de fotos y los equipos que tenían en sus bolsos. De igual forma, dijo que les tomaron fotos «estando retenidos (cual presos)».

«Fueron momentos de extrema tensión en los que el silencio de los agentes aumentaba la incertidumbre. Deduje que la idea era encontrar pruebas que apunten a una eventual labor de espionaje más allá de nuestra evidente relación con un medio de comunicación», añadió.

Luego de varias horas, Cox afirmó que los «obligaron a grabar un video declarando que en ningún momento fuimos golpeados y que tampoco nos quitaron artículos personales». El periodista subrayó que no sufrieron alguna agresión en el procedimiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALTO COMISIONADO DE LA ONU TEME QUE LA PRESIÓN DE EEUU EMPEORE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roberto Cox (@robertocox)



Cox concluyó que luego firmaron un documento de expulsión y regresaron a Colombia. «Fue una de las peores experiencias. Fueron seis horas eternas en las que una delgada línea separa la libertad de una larga estadía en una celda venezolana», aseveró.

Hasta el momento de publicación de esta nota, las autoridades venezolanas no se pronunciaron sobre el incidente, que recuerda el caso del militar colombiano que fue retenido por varias horas en la frontera a principios de diciembre.