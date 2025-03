Fue a vacunar a su bebé de 4 meses y lo que descubrió en su pierna al volver a su casa fue espeluznante

Un enfermero del Centro de Salud CAPS, ubicado en Buenos Aires, Argentina está bajo investigación luego de que la madre de un bebé denunció que le dejaron incrustada una aguja en la pierna luego de aplicarle una vacuna.

Según contó Karen, la madre del bebé, luego de llegar a la casa tras la vacuna, se dio cuenta de que el enfermero había dejado la aguja clavada en la pierna del niño, por lo que realizó la denuncia por mala praxis.

“Fui a la salita a las 13:30, le pusieron las cuatro vacunas inyectables y una oral. Cuando llegué a casa, mi bebé no dejaba de llorar. Pensé que era por las vacunas, pero no paraba. A las 15:30 le quité la cinta y vi que el enfermero le había dejado la aguja dentro de la pierna. No lo podía creer”, relató, visiblemente angustiada.

Tras el terrible hallazgo, la mujer regresó de inmediato al centro de salud, pero el enfermero ya no estaba. Otro trabajador le explicó el protocolo habitual y aseguró que las agujas utilizadas eran estériles, pero reconoció que el hecho era inusual.

Inquieta por la situación, Karen decidió llamar a la policía. Mientras tanto, trasladaron al bebé al Hospital Mi Pueblo para ser sometido a estudios médicos. “Seguimos en el hospital. Le están haciendo análisis de sangre y orina. Uno espera que después de tantas vacunas el bebé tenga fiebre, pero está muy decaído, no toma la leche y sigue con fiebre. Ya van tres días”, comentó Karen.

Los médicos detectaron un aumento en los glóbulos blancos, lo que podría indicar una infección en la pierna afectada.

La Secretaría de Salud de Florencio Varela, ante la gravedad del caso, inició un sumario administrativo contra el enfermero implicado, identificado como Gustavo López. Las autoridades informaron que se iniciarán los trámites legales para apartarlo del cargo mientras avanza la investigación.

Mediante un comunicado oficial, aseguró que se realizó una reunión de urgencia para abordar el caso y se decidió iniciar una actuación pre sumarial, solicitando la separación del agente implicado.

Karen aseguró que no descansará hasta que se haga justicia. “Lo que quiero es que el caso llegue al Ministerio de Salud, porque esto es grave. No sé qué hubiera pasado si no me daba cuenta y la aguja se rompía. Se supone que si trabajas en un centro de salud es porque sabes lo que haces. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo, pero quiero que este hombre se haga responsable de sus actos. Al menos que lo suspendan, porque algo así no puede pasar desapercibido”.

Mientras la investigación sigue su curso, el estado de salud del bebé continúa siendo monitoreado en el hospital, donde permanece internado debido a una posible infección en la pierna.