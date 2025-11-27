Francia emitió una alerta para que sus ciudadanos no vayan a Venezuela: «Cualquier viaje debe ser postergado»

El gobierno de Francia emitió una alerta oficial en la que exhortó a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela debido al deterioro de la situación de seguridad en el país.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Francia advirtió en el texto que «cualquier viaje a Venezuela debe ser postergado».

«Para los franceses que ya se encuentran allí: varias compañías aéreas han suspendido recientemente sus conexiones con Venezuela. En este contexto, se recomienda consultar con su compañía aérea para conocer el estado de los vuelos», indicó.

«Debido a los numerosos controles de identidad que se realizan en el país, es imprescindible llevar siempre consigo el pasaporte, que debe permitir acreditar la regularidad de la estancia en el territorio venezolano», añadió.

En esta línea, pidió a los franceses en Venezuela aumentar las medidas de precaución. «Además, conviene mantenerse alejado de cualquier manifestación o concentración de carácter político y mantenerse informado sobre la situación política y de seguridad. Asimismo, se recomienda abstenerse de hacer cualquier comentario sobre la situación política venezolana mientras se encuentre en el país».

Por último, emitió otras recomendaciones «ante los riesgos recurrentes de cortes de electricidad y agua, así como de escasez de gasolina, especialmente fuera de Caracas».

«Informarse sobre los puntos de abastecimiento de combustible y reabastecer los vehículos con regularidad. Prever reservas suficientes de agua, alimentos y medicamentos, y asegurarse de recargar las baterías de los distintos medios de comunicación disponibles», concluyó.