Francia condenó operaciones militares de EEUU en el Caribe: «Ignoran las leyes internacionales»

Francia condenó las operaciones militares que está realizando Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

«Hemos observado, con preocupación, las operaciones militares en la región caribeña porque ignoran las leyes internacionales», indicó el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Asimismo, acotó que Francia está presente en la región con varios territorios bajo su soberanía, por lo que recordó que allí «viven más de un millón» de ciudadanos franceses.

Ante esto, consideró que era esencial evitar inestabilidad y una potencial escalada del conflicto en la zona.

RUSIA NEGÓ QUE EL GOBIERNO DE MADURO LE HAYA PEDIDO AYUDA MILITAR EN MEDIO DE LAS TENSIONES CON EEUU EN EL CARIBE

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este martes que el gobierno de Nicolás Maduro haya pedido ayuda militar a Moscú en medio de las tensiones con Estados Unidos en el Caribe.

«No, no hemos recibido ninguna solicitud», dijo el jefe de la diplomacia rusa en una comparecencia ante la prensa.

No obstante, recordó que en mayo pasado Rusia firmó un tratado de asociación estratégica con el gobierno de Maduro que se encuentra en «la etapa final de ratificación» y que aún no ha entrado en vigor.

«Rusia está preparada para cumplir plenamente con las obligaciones recíprocamente consagradas en el acuerdo con nuestros amigos venezolanos», indicó.

Para finalizar, consideró que «la política actual de Washington con Caracas no traerá nada bueno y no aumentará el prestigio estadounidense en la arena internacional».

Nicolás Maduro había afirmado hace una semana que su país y Rusia están «avanzando» en una cooperación militar que describió como «serena y muy provechosa».