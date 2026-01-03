FOTOS Y VIDEOS: Protestaron en varias ciudades del mundo contra el ataque que llevó a la detención de Maduro

Manifestantes en diversas ciudades de Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica tomaron las calles este sábado para repudiar la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump en Venezuela, la cual resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

En Washington, decenas de personas se concentraron frente a la Casa Blanca portando carteles con consignas como «No a la guerra en Venezuela», «No sangre por petróleo» y «Estados Unidos fuera de América Latina».

Los participantes en la protesta entonaron cánticos y ondearon banderas venezolanas para exigir el cese de la intervención.

De forma simultánea, en Nueva York, multitudes se reunieron en Times Square, específicamente ante la Oficina de Reclutamiento del Ejército. Allí, expresaron su oposición frontal al ataque ejecutado en Caracas.

RIGHT NOW: Demonstrators are flooding Times Square as protests erupt in 75+ cities nationwide against war on Venezuela. The message is unmistakable:

Fund jobs and education, not war and occupation. America's priorities are on trial in the streets.

Las protestas se extendieron también a la ciudad de Boston, donde los asistentes corearon «No más sangre por petróleo / Fuera de Venezuela». Los activistas locales utilizaron pancartas con mensajes como «Venezuela no es el problema. El imperio lo es» y «No a la guerra en Venezuela» para denunciar la ofensiva.

En Minneapolis, un grupo de ciudadanos con carteles exigió: «Liberen al presidente Maduro».

En la embajada de EEUU en México, protestantes arrojaron huevos contra la sede diplomática para condenar lo ocurrido con Maduro.

Manifestantes que protestan contra la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses arrojan huevos contra la sede de la Embajada de Estados Unidos en México.

MADURO LLEGA A NUEVA YORK

En paralelo, el avión que trasladó a Nicolás Maduro y Cilia Flores desde Venezuela a EEUU llegó la tarde de este sábado a Nueva York. Allí la justicia los juzgará por varios delitos tras su captura en la madrugada.

En una transmisión en vivo, se pudo ver a Maduro descender de la aeronave, fuertemente custodiado.

Maduro arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la DEA ingresaron al avión.

De acuerdo con la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, a Maduro y Cilia Flores los acusarán de «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».