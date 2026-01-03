Mundo

FOTOS Y VIDEOS: Protestaron en varias ciudades del mundo contra el ataque que llevó a la detención de Maduro

Por Jhoan Melendez
4 Min de Lectura
Foto: Reuters

Manifestantes en diversas ciudades de Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica tomaron las calles este sábado para repudiar la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump en Venezuela, la cual resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

En Washington, decenas de personas se concentraron frente a la Casa Blanca portando carteles con consignas como «No a la guerra en Venezuela», «No sangre por petróleo» y «Estados Unidos fuera de América Latina».

Los participantes en la protesta entonaron cánticos y ondearon banderas venezolanas para exigir el cese de la intervención.

Protesta en Atlanta, Georgia. Foto: EFE/EPA/ERIK S. LESSER

LEA TAMBIÉN: VIDEO: AVIÓN CON MADURO Y CILIA FLORES LLEGÓ A NUEVA YORK PARA SER JUZGADOS POR VARIOS DELITOS

De forma simultánea, en Nueva York, multitudes se reunieron en Times Square, específicamente ante la Oficina de Reclutamiento del Ejército. Allí, expresaron su oposición frontal al ataque ejecutado en Caracas.

Las protestas se extendieron también a la ciudad de Boston, donde los asistentes corearon «No más sangre por petróleo / Fuera de Venezuela». Los activistas locales utilizaron pancartas con mensajes como «Venezuela no es el problema. El imperio lo es» y «No a la guerra en Venezuela» para denunciar la ofensiva.

Protesta en Atlanta, Georgia. Foto: EFE/EPA/ERIK S. LESSER

En Minneapolis, un grupo de ciudadanos con carteles exigió: «Liberen al presidente Maduro».

En la embajada de EEUU en México, protestantes arrojaron huevos contra la sede diplomática para condenar lo ocurrido con Maduro.

MADURO LLEGA A NUEVA YORK

En paralelo, el avión que trasladó a Nicolás Maduro y Cilia Flores desde Venezuela a EEUU llegó la tarde de este sábado a Nueva York. Allí la justicia los juzgará por varios delitos tras su captura en la madrugada.

En una transmisión en vivo, se pudo ver a Maduro descender de la aeronave, fuertemente custodiado.

Protesta en Atlanta, Georgia. Foto: EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Maduro arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la DEA ingresaron al avión.

De acuerdo con la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, a Maduro y Cilia Flores los acusarán de «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».

Protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Brasilia (Brasil). Foto: EFE/ Andre Borges

 

Protesta frente al consulado de Venezuela de Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega

 

Protesta frente al consulado de Venezuela de Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
