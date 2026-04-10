FMI evalúa restablecer relaciones con Venezuela, pero hay una condición

El Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa restablecer relaciones con Venezuela, aunque la decisión final depende de que la mayor parte de países miembros brinden su reconocimiento al gobierno de Delcy Rodríguez.

De acuerdo al medio Bloomberg, el FMI comenzó a distribuir encuestas para conocer su posición respecto a Venezuela. Los cuestionarios fueron entregados a los directores ejecutivos del organismo financiero.

Una vez los directivos examinaron las encuestas, las remitieron a los gobiernos de los países miembros del FMI. El organismo busca conocer la postura de la comunidad internacional respecto a Venezuela.

Cabe destacar que las normas del FMI no permiten que tenga contacto formal con el gobierno de Venezuela hasta que el nuevo gobierno de Rodríguez sea reconocido por la mayoría de los países miembros.

¿FINANCIAMIENTO DEL FMI?

El resultado de la encuesta podría abrir la puerta al restablecimiento de relaciones entre Venezuela y el FMI. Sin embargo, el país tan solo podrá acceder a financiamiento cuando lo reconozcan la mayor parte de los países.

Venezuela no tiene relaciones con el FMI desde el 2019. Durante la presidencia de Hugo Chávez los contactos se deterioraron, dado que el fallecido mandatario acusó al organismo de defender los intereses de Estados Unidos y llegó a acusarlo de la crisis económica mundial del 2008.

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A mediados de febrero, el FMI afirmó que podría restablecer relaciones con Venezuela si Caracas lo requiere. En ese sentido, explicó que estaba en un proceso de «recopilación de información» para ver cuál es la mejor manera de reiniciar los contactos.

Desde su llegada a la Presidencia, Delcy Rodríguez ha manifestado su deseo de facilitar la inversión extranjera en distintos sectores de la economía nacional, aunque todavía no ha mencionado públicamente las relaciones con el FMI.