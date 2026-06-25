FMI dice que tratará con Venezuela las necesidades adicionales del país tras el terremoto

(EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó este jueves que va a centrar parte de las conversaciones entre el organismo y el Gobierno de Venezuela en cómo apoyar las necesidades adicionales del país a raíz de los terremotos que han golpeado con dureza la nación caribeña.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, indicó en una rueda de prensa que ahora los intercambios entre la entidad multilateral con sede en Washington y Caracas «girarán en torno a cómo apoyar mejor» al país tras la «tragedia» por los dos sismos que han dejado más de 160 muertos y 970 heridos en territorio venezolano.

El FMI y Venezuela retomaron el pasado abril las relaciones, que estaban suspendidas desde 2019.

Desde entonces los contactos entre el organismo y el gobierno interino de Delcy Rodríguez han sido regulares, con vistas a completar los procedimientos técnicos para permitir que en el futuro el país pueda volver a acceder a instrumentos financieros del FMI.

A su vez, Kozack volvió a insistir hoy en que el FMI no está participando en la restructuración de la deuda anunciada por Venezuela, cuya cuantía no ha sido determinada aunque se estima que supera los 240.000 millones de dólares.

«Hasta la fecha, nosotros no estamos participando, ni hemos participado, en el proceso de reestructuración de la deuda anunciado por Venezuela. Mantenemos un contacto regular con las autoridades —por ejemplo, sobre las perspectivas macroeconómicas y nuestra visión al respecto— e intercambiamos opiniones sobre estos temas», aclaró la portavoz.

LA DEUDA

El FMI explicó que aunque, a menudo, «la reestructuración de la deuda se lleva a cabo en el marco de un programa del organismo», «no siempre» ocurre como es el caso de Venezuela y que la elección última es de las autoridades.

«Naturalmente, mantenemos un diálogo con las autoridades y, como ya hemos señalado, estamos dispuestos a prestarles la asistencia necesaria a medida que emprenden este proceso junto con sus acreedores y asesores financieros», dijo Kozack.

El Gobierno de Venezuela anunció en mayo una restructuración «formal, integral y ordenada» de la deuda pública externa del país y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto ascendía este monto.

El periódico económico Financial Times (FT) aseguró que las autoridades venezolanas tenían previsto dar a conocer próximamente la cantidad que estiman en unos 211.000 millones de euros.

El rotativo cuestionó que el proceso de reestructuración se hubiera hecho sin los análisis técnicos del FMI.

EFE