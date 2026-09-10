Fiscalía chilena pide 20 años de cárcel para acusado de crimen contra exmilitar venezolano

(EFE).- La Fiscalía chilena pidió 20 años de cárcel en contra de Maickel David Villegas Rodríguez, miembro de la banda transnacional Tren de Aragua, acusado del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en 2024, cuyo juicio inició este jueves en el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Villegas, extraditado a Chile desde Costa Rica en noviembre de 2024, es sindicado por la Fiscalía como el encargado de recopilar material audiovisual para acreditar la ejecución del secuestro y homicidio del exteniente venezolano, crimen del que participó como parte de la célula del Tren de Aragua conocida como Los Piratas.

«Sin la participación, a juicio nuestro, de Maickel Villegas, no podría haber cometido este delito. Tenía una función muy relevante a pesar de que lo que se plantea por las partes contrarias, es que estaba ahí prácticamente de manera circunstancial», afirmó el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros.

A la fecha, la causa por el crimen del exmilitar venezolano tiene a 32 personas individualizadas, 26 de ellas detenidas en Chile y seis con orden de detención vigente, además de un condenado: Ángelo Castillo, de 17 años al momento del secuestro, sometido a cinco años de reclusión bajo un programa de reinserción social.

Perfil político del crimen

Ronald Ojeda, de 32 años al momento de ser asesinado, escapó de Venezuela en 2017 tras ser acusado de conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro, razón por la que el Estado de Chile le concedió el estatus de refugiado político a finales de 2023.

«Lo que nosotros hemos dicho es que la motivación para este secuestro es una distinta a los secuestros que comete el Tren de Aragua. La única razón es que el perfil de él es un perfil político», señaló al respecto Barros.

En esa línea, el Ministerio Público apunta a presuntos pagos de parte de la más alta cúpula política del régimen venezolano, específicamente de Diosdado Cabello, a líderes de la organización criminal transnacional.

El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades le acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.