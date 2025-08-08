Mundo

Fiscal adjunto de la CPI se reunió con Delcy Rodríguez y aclaró que continuarán sus investigaciones sobre Venezuela

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, sostuvo este viernes una reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En el encuentro, Mandiaye Niang destacó el compromiso de la oficina de la CPI de «cumplir su mandato continuando con su investigación».

Además, acotó que están evaluando los «avances logrados» por el Gobierno de Venezuela en «materia de complementariedad».

«La oficina está decidida a continuar sus investigaciones para garantizar que se haga justicia a las víctimas de los presuntos delitos cometidos en Venezuela», señaló la CPI en sus redes sociales.

De igual forma, indicó que la viabilidad del componente de complementariedad «dependerá de las iniciativas y acciones de Venezuela para poner en marcha verdaderos esfuerzos nacionales en pro de la justicia».

Desde la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) se determinó el 1 de agosto que el fiscal Karim Khan debe apartarse del caso Venezuela.

De acuerdo al dictamen, existen “motivos razonables para creer” que Khan incurrió en un conflicto de intereses en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por parte de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.

Trascendió que los jueces de la CPI concluyeron que Karim Khan debe apartarse del caso. Por lo que dieron un plazo de tres semanas para presentar su excusa formal, conforme a la Regla 35 del Reglamento de la Corte, reseñó Monitoreamos.

La decisión llega después de que la Fundación Arcadia presentara una solicitud de recusación por el conflicto de intereses que surge de una «relación familiar, profesional y jerárquica» entre el fiscal Khan y su cuñada, Venkateswari Alagendra, quien ha representado al Gobierno de Maduro.

