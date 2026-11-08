Firmaron convenio que permitirá a migrantes venezolanos cotizar en la seguridad social de 22 países

A propósito de la XXX Cumbre Iberoamericana realizada en Madrid, el canciller Oliver Blanco, anunció la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Esta medida busca proteger a los migrantes venezolanos, además de garantizar el reconocimiento de los derechos de protección social y pensiones para los trabajadores en el espacio iberoamericano.

El funcionario destacó la importancia de acuerdo que permite la inserción internacional del país como una ventana de oportunidades tanto para el Estado como para sus socios iberoamericanos.

«Nuestra inserción internacional presenta también una oportunidad para nuestros socios iberoamericanos. Nuevos mercados, inversiones, cooperación y mayores posibilidades de desarrollo compartido. En ese sentido, hoy Venezuela, en el marco de este encuentro, va a proceder el depósito del instrumento de ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social», informó Blanco.

Dijo que, de esta manera, Venezuela ratificó su compromiso con la agenda social iberoamericana. Agregó que también se consolidan mecanismos que promuevan la movilidad y el bienestar económico regional.

Este instrumento permite sumar y reconocer los años de cotización que los trabajadores y migrantes venezolanos hayan acumulado en los distintos países firmantes de la comunidad iberoamericana.

Asimismo, se facilita el acceso a pensiones de vejez, jubilación, invalidez y sobrevivencia, lo cual garantiza la protección social sin fronteras.

En este sentido, los migrantes venezolanos que se benefician son aquellos que hayan cotizado en cualquiera de estos 22 países, siendo el convenio de aplicación inmediata en 13 de ellos. Estos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, España, Portugal, El Salvador y República Dominicana.