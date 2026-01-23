Filtran la principal hipótesis de la brutal colisión de trenes que dejó más de 40 fallecidos en España

Las autoridades españolas presentaron este viernes una hipótesis preliminar del accidente de trenes de Adamuz, en la provincia de Córdoba, el cual dejó un saldo de más de 40 fallecidos y conmocionó a la sociedad del país ibérico.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios analizó los restos de las ruedas del tren de la compañía Iryo. Las primeras evaluaciones indican que el carril estaba fracturado antes del accidente.

«Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento», indicó la Comisión en una nota de prensa, de acuerdo a la agencia EFE.

Asimismo, la Comisión precisó que las incisiones encontradas en el carril coinciden con las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas. Al menos tres trenes con estas características transitaron por la zona antes del accidente.

Es decir, la deformación de las ruedas son compatibles con la teoría de que la causa del accidente fue el carril. Igualmente, las autoridades recordaron que esta hipótesis debe ser verificada con cálculos y análisis detallados.

CAUSA DEL ACCIDENTE

Esta hipótesis indica que la parte anterior de la rotura recibió el peso total de la rueda y, en consecuencia, de esa sección del bajón. Así pues, en esa esta parte del carril se formó un escalón que habría generado el descarrilamiento.

Tras el informe preliminar de la Comisión, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que esta teoría ofrece «cierta tranquilidad». Igualmente, subrayó que se debe confirmar esta hipótesis para desarrollar las líneas de investigación.

El accidente dejó un saldo de 45 fallecidos, todos identificados y entregados a sus familiares. De igual forma, provocó más de 100 heridos, incluyendo 23 que se mantienen internados en distintos hospitales de la región.