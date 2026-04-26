Fallece en México destacado científico venezolano reconocido por sus avances en la investigación de nanotecnología

La comunidad científica internacional y la sociedad civil venezolana se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Vladimiro Mujica, reconocido químico, físico teórico y activista venezolano en la defensa de los derechos civiles.

Mujica murió este fin de semana en territorio mexicano a la edad de 71 años, dejando tras de sí un legado invaluable en la investigación de la nanotecnología.

UN GIGANTE DE LA CIENCIA CUÁNTICA

Nacido en Venezuela, Mujica se consolidó como una de las mentes más brillantes de su generación. Tras graduarse en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde también ejerció como docente, su curiosidad intelectual lo llevó a los centros de investigación más prestigiosos del mundo.

Al momento de su partida, se desempeñaba como profesor distinguido en la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés). Su trabajo fue pionero en el campo de la química cuántica y la nanociencia, específicamente en el estudio del transporte de electrones en moléculas.

Sus investigaciones ayudaron a sentar las bases para entender cómo la electricidad fluye a escala nanométrica, un conocimiento crucial para el desarrollo de la electrónica del futuro y la medicina molecular.

COMPROMISO INQUEBRANTABLE CON VENEZUELA

Más allá de los laboratorios y las aulas, Vladimiro Mujica fue un hombre de activismo político. A pesar de residir en el extranjero, nunca se desconectó de la realidad de Venezuela. Fue una voz crítica contra el autoritarismo y un articulista agudo cuyas columnas en diversos medios internacionales analizaban con rigor la crisis en su país.

En los últimos años, desempeñó un rol clave como portavoz de la organización política Vente Venezuela en el exterior, trabajando estrechamente en la articulación de la diáspora y en la denuncia de violaciones a los derechos humanos ante organismos internacionales.

Sus allegados lo describen como un hombre que combinaba una inteligencia privilegiada con una humildad profunda y un optimismo inquebrantable sobre el futuro democrático de Venezuela.

REACCIONES Y LEGADO

La noticia ha generado una ola de condolencias desde diversos sectores. Académicos de la UCV, colegas de la ASU y líderes políticos han expresado su pesar.

Su fallecimiento representa la pérdida de un «constructor de puentes» entre la ciencia y la política, un hombre que creía firmemente que el conocimiento debía estar al servicio de la justicia social.

Con su partida, la ciencia pierde a un investigador de vanguardia y Venezuela pierde a uno de sus ciudadanos más ilustres y comprometidos con el bienestar del país.