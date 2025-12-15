Fabricante del famoso robot aspiradora se declaró en quiebra y revelaron qué sucederá con el funcionamiento de sus dispositivos

La compañía iRobot, fabricante del famoso robot aspiradora llamado Roomba, se declaró en bancarrota este fin de semana, aunque aclaró que el funcionamiento de sus dispositivos no se verá interrumpido.

La empresa aplicó el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Así pues, iRobot se podrá reorganizar bajo la protección de la ley y resolver sus problemas financieros con el amparo de la legislación estadounidense.

De acuerdo a medios internacionales, iRobot, con sede en Massachusetts, confirmó que ya alcanzó un acuerdo de reestructuración y pasará a formar parte de su principal prestamista y fabricante Shenzhen Picea Robotics Co. y su subsidiaria Santrum Hong Kong Co.

«El anuncio de hoy marca un hito fundamental para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot», explicó en un comunicado el director ejecutivo de la empresa, Gary Cohen.

FUTURO DE IROBOT

Tras este acuerdo, el 100% de iRobot pasará a formar parte de la empresa china. Igualmente, la compañía seguirá operando con normalidad durante el proceso y espera completamente la adquisición para febrero de 2026.

Shenzhen Picea recibirá todas las acciones de iRobot y, en ese sentido, saldrá de la bolsa de valores. Mientras tanto, podrá continuar con sus operaciones y mejorar la estabilidad financiera, a la vez que reduce su deuda e impulsa la innovación.

Ante la preocupación de la clientela, iRobot subrayó que este proceso no afectará las operaciones de los dispositivos, programas para los usuarios o sus socios globales. La cadena de suministros también seguirá operando.

El principal producto de iRobot, el Roomba, es una aspiradora doméstica robotizada. De igual forma, fabrica distintos equipos, como robots para el uso policial y militar para la desactivación de explosivos.