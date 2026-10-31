Extraditaron a Venezuela al «Monstruo del Modelaje», esto era lo que le hacía a menores tras ganarse la confianza de sus padres

Las autoridades colombianas extraditaron a Venezuela a Adolfredo Rafael Matos González, conocido como el «Monstruo del Modelaje», a quien solicitaban por presunto abuso de menores.

La entrega ocurrió en el marco de la cooperación internacional coordinada por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia e Interpol, además de la participación de Migración Colombia.

Según las investigaciones preliminares, Matos habría utilizado una escuela de modelaje como fachada para fotografiar a sus víctimas y distribuir material íntimo en páginas para adultos. Al menos seis niñas habrían sido víctimas de sus abusos.

La revista Semana informó que Matos González fue entregado a funcionarios de Interpol Venezuela. Lo trasladaron después de permanecer bajo custodia de las autoridades colombianas mientras se resolvía su situación judicial.

En este procedimiento también extraditaron a siete personas solicitadas por autoridades de seis países.

ANTECEDENTES

A este hombre lo buscaban desde 2013 y 2014 cuando comenzaron las investigaciones sobre la escuela de modelaje que usaba como fachada para acercarse a menores de edad.

En Venezuela lo solicitan por señalamientos de abuso sexual contra niñas y adolescentes, utilización de adolescentes para delinquir y amenazas.

El modus operandi consistía en que este hombre se acercaba primero a los padres de las menores para ganarse su confianza. Posteriormente establecía contacto con ellas, amparado en sesiones de modelaje y fotografías.

Se conoció que, incluso, algunas de las menores habrían sido fotografiadas sin ropa y que ese material, presuntamente, terminó en páginas de contenido para adultos.

Los abusos habrían ocurrido principalmente en Maracaibo, estado Zulia. Pero también en sectores del departamento colombiano de La Guajira, entre ellos Barrancas, Hatonuevo y Riohacha.

De acuerdo con los documentos judiciales, el ciudadano venezolano estaba recluido en un establecimiento penitenciario de Riohacha desde el 2015. Desde el 25 de noviembre de ese año Venezuela solicitó su extradición.

Pero Colombia autorizó su extradición en 2017. No obstante, casi 10 años después se concretó este procedimiento, en el marco de las acciones del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en relación con sacar de su país a aquellos extranjeros incursos en delitos.