Expreso argentino Nahuel Gallo escribirá libro de su experiencia en Venezuela: «Yo puedo estar libre, pero mi mente sigue ahí»

El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien pasó más de un año detenido en Venezuela, anunció que escribirá un libro para contar de primera mano su experiencia en los calabozos y la de otros presos políticos.

Gallo concedió una entrevista al medio argentino Radio Rivadavia y reveló la noticia de su libro. El gendarme pretende visibilizar la situación de los presos políticos en Venezuela y evitar que otras personas pasen por situaciones semejantes.

«Es un año y medio que contar. Todos los días son nuevas historias, todos los días pasaba algo nuevo. Era una caja de sorpresas estar ahí», indicó Gallo, recordando las situaciones que vivió en los calabozos.

Gallo consideró que podría tener listas sus memorias en los primeros meses de 2027. Sin embargo, subrayó que todavía debe conseguir inversores para hacer frente a los gastos de la publicación del libro.

Durante sus más de 400 días de reclusión, Gallo se vio obligado a valorar cosas cotidianas que considera habituales. Entre ellas recordó compartir la comida, usar el celular o tan solo contactarse con sus familiares.

GALLO SIGUE LUCHANDO

Tras ser excarcelado a principios de año, Gallo regresó a Argentina, pero insiste en que permanece atento a la situación. «Yo puedo estar libre, pero mi mente sigue ahí. Es una lucha contra el olvido», añadió.

El gendarme ha usado camisetas con consignas que exigen la liberación de los presos políticos en carreras y maratones. Según Gallo, su caso no puede separarse de la situación de los presos políticos que quedan tras las rejas en el país.

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A pesar de que fue excarcelado, Gallo recordó que su orden de captura permanece activa. Esto se debe a que no habría cumplido las condiciones que le dieron cuando fue repatriado a Argentina, de acuerdo a la versión del gendarme.