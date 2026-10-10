«Estoy vivo de broma»: Camionero venezolano fue sorprendido por aluvión en Chile y sobrevivió por su rápida reacción

Danny Castillo, de 43 años, es un ciudadano venezolano que logró sobrevivir cuando una masa de lodo, agua y escombros lo arrastraba en su camión, durante un aluvión registrado en Chile.

Los hechos se registraron en la avenida General Blanche, el jueves 8 de octubre, en la comuna de Las Condes, suceso que quedó captado en video y se viralizó en redes sociales.

Castillo se desplazaba en su camión repartidor de bebidas cuando la corriente volcó su unidad.

Según la cuenta de Instagram Crónicas de Chile, tras soportar varios impactos dentro de la cabina mientras el vehículo era arrastrado, Castillo logró salir al abrir la compuerta del copiloto y colocarse sobre el cajón de carga.

Danny aún estaba con vida, pero al percatarse de que la unidad se desplazaba sin control hacia una colisión inminente contra un árbol, decidió saltar desde el camión en movimiento.

Con todas sus fuerzas se aferró a las ramas. Segundos después, otro vehículo impactó el vehículo y lo destruyó por completo.

Castillo permaneció sujeto al árbol durante 15 minutos hasta que disminuyó el caudal del aluvión. “Si me quedo dos segundos más arriba del camión, me mata”, aseguró.

“Fue cuestión de segundos. Traté de darme la vuelta, pero el aluvión tumbó el camión”, relató.

“Yo trataba de cubrirme los brazos y las piernas para no quedar atrapado en los pedales ni el volante”, recordó. Sin embargo, tras resultar ileso, perdió su modo de sustento, pues adquirió el camión luego de mucho tiempo de trabajo.

“Llegué hace ocho años como peoneta. Junté peso a peso con un finiquito para comprarme mi camión, que tenía hace solo dos años. Ver que en un segundo se pierde todo el esfuerzo de tu trabajo es durísimo. Las deudas siguen, el arriendo hay que pagarlo y ese camión era mi único sustento. Solo pido una mano para volver a trabajar”, dijo.