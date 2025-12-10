Estilo alerta aeropuerto: Mujer fingió estar embarazada para intentar ingresar con drogas a España y así la descubrieron

Organismos de seguridad de España privaron de libertad a una mujer por viajar con un vientre falso de embarazada, donde escondía un cargamento de drogas.

La Policía Nacional de España informó que la detención ocurrió en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La mujer intentó introducir a España más de dos kilos de cocaína ocultos.

De acuerdo con los registros, la joven aterrizó en Madrid el pasado 26 de noviembre en un vuelo transatlántico, fue interceptada en un control rutinario después de que los agentes detectaran un comportamiento extraño y respuestas incoherentes durante las preguntas habituales a los pasajeros.

Asimismo, los agentes comenzaron a sospechar aún más debido a que la mujer protegía de forma inusual la zona del abdomen. Una vez la increparon, la mujer terminó retirándose de manera voluntaria una prótesis de silicona que simulaba un avanzado estado de gestación.

Los uniformados contaron 13 paquetes envueltos en plástico transparente, fuertemente adheridos a su cuerpo para evitar que los estupefacientes se movieran durante el viaje. Tras aplicar el reactivo pertinente, el material dio positivo en cocaína.

Ni lo traía la cigüeña, ni venía con un pan debajo del brazo 🤷‍♂️… Detenida en el aeropuerto de #Madrid una mujer que fingía estar embarazada 🤰 ocultando 2 kilos de cocaína en un falso vientre pic.twitter.com/eiVmUQxsLY — Policía Nacional (@policia) December 9, 2025

«Ni lo traía la cigüeña, ni venía con un pan debajo del brazo», escribió la policía en redes sociales.

Los uniformados la detuvieron de inmediato y acusaron como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Tras ser puesta a disposición judicial, el magistrado decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación sobre el origen de la droga y su posible conexión con redes internacionales de narcotráfico.