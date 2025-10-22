«Esta tarea no ha terminado»: El mensaje de Edmundo González a los venezolanos a dos años de las primarias opositoras

A dos años de las primarias, el líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, señaló este miércoles que ese proceso demostró que «la política no se reduce a los dirigentes».

«Es, sobre todo, la capacidad de los ciudadanos para sostener y cuidar un proceso, incluso en condiciones adversas», dijo.

Asimismo, acotó que ese día vale la pena recordarlo no solo como un hecho electoral, sino como «el punto de partida de la gesta ciudadana que hizo posible el triunfo del 28 de julio».

«Nada de lo que hemos alcanzado hubiera sido posible sin esa demostración inicial de organización y confianza. Pero esta tarea no ha terminado. El país vuelve a necesitar esa misma capacidad de movilización, de coordinación y de compromiso que vimos en las primarias. Hoy trabajamos para defender y hacer efectivo ese triunfo, y en esa tarea contamos con todos. Cada ciudadano tiene un papel, cada comunidad una responsabilidad», expresó.

Asimismo, Edmundo González sostuvo que el camino sigue abierto. «Lo que comenzó el día de las primarias nos exige hoy la misma disciplina, la misma serenidad y la misma convicción. Porque la fuerza que transformó aquel proceso electoral en una expresión de poder ciudadano es la misma que puede asegurar la transición democrática que el país espera», apuntó.

«Ese día no hubo instituciones que facilitaran el proceso ni recursos abundantes. Hubo organización, voluntad y claridad sobre el propósito. Cada centro, cada voluntario, cada voto fue una muestra de que el país puede asumir sus decisiones cuando cuenta con un objetivo común», manifestó.

A partir de ese resultado, Edmundo González acotó que comenzó una nueva etapa.

«María Corina Machado asumió el mandato que surgió de esa jornada y emprendió una campaña que inspiró a todo el país. Recorrió pueblos y ciudades, en carro, en moto, en camiones, con pocos recursos, pero con una determinación que encendió luces en medio de la oscuridad. Esa movilización no solo sumó apoyos, sino que reanimó la esperanza y la convicción de que el cambio era posible. Luego conformamos un equipo que, con disciplina y sentido de propósito, ha trabajado para traducir esa energía ciudadana en una ruta política clara y responsable, que representa la voluntad expresada por los venezolanos ese día», dijo.