España recomendó no viajar a Venezuela: Aerolínea Laser suspendió sus vuelos a Madrid hasta el 1Dic

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España recomendó este martes no viajar a Venezuela, «salvo que sea necesario».

«Ante la actual situación de incertidumbre que ha generado la suspensión temporal de vuelos con destino o procedentes de Venezuela por parte de diversas compañías (Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, Avianca, entre otras), se recomienda a los viajeros mantenerse debidamente informados sobre posibles actualizaciones que se puedan producir», sostuvo el Ministerio.

Multiples aerolíneas suspendieron sus vuelos a Venezuela, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta para «extremar la precaución» de las aeronaves que sobrevuelen el país.

De igual forma, destacó un mensaje de precaución para los españoles que deseen viajar a Venezuela. “Extremar las precauciones, en especial en zonas fronterizas y mantenerse alejado de manifestaciones o protestas de cualquier signo político”.

«Se recuerda ser escrupuloso en el cumplimiento de la legislación local. Dado que los acontecimientos evolucionan rápidamente, deben mantenerse debidamente informados», añadió.

VUELOS SUSPENDIDOS AL MENOS HASTA EL 1DIC

Mientras tanto, la aerolínea Laser extendió el tiempo de suspensión de sus vuelos entre Venezuela y España.

«Por medio del presente, Laser Airlines informa que, por motivos de fuerza mayor, debido al NOTAM B9070/25, emitido por la Autoridad Española de Seguridad Aérea (AESA) el día 24 de noviembre, nos vemos imposibilitados de operar nuestros vuelos QL2920 Y QL2921 en la ruta CCS-MAD-CCS entre la presente fecha y el 01 de diciembre de 2025», indicó la compañía en un comunicado.

«Invitamos a todos los pasajeros afectados a contactarnos a través de los números telefónicos», añadió.