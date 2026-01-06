Mundo

España pide a Delcy Rodríguez la liberación de los «presos políticos» españoles

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

(EFE).- El Gobierno español ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los «presos políticos» españoles en ese país.

Contents

La gestión se ha realizado tras asumir el poder en Venezuela la que era hasta ahora vicepresidenta de la República, según adelantó el diario español El Español y confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Leer Más

Falleció mujer herida en derrumbe de la discoteca Jet Set, ahora son 233 los muertos por la tragedia
Subió el número de muertes por la tragedia en la disco Jet Set de Dominicana, ya son 232 los fallecidos
Bebé murió asfixiada en un carro, su papá se olvidó de ella por seis horas
Guaidó responde a la orden de captura y lanza reto a Maduro: «Presentémonos ante una fiscalía de EEUU o La Haya»

Rodríguez juró el lunes el cargo ante la Asamblea Nacional después de Nicolás Maduro fuera apresado por las fuerzas norteamericanas y llevado a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico y otros delitos.

El Gobierno español, muy crítico con la intervención militar estadounidense, ya anunció ayer por medio del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se disponía a hablar con Delcy Rodríguez.

España

España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unas 150.000 personas.

ESPAÑA Y EL DIÁLOGO EN VENEZUELA 

El Ejecutivo asimismo anunció que seguirá manteniendo la interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad en el país.

El Gobierno de España confirmó que catorce personas de nacionalidad española permanecían detenidas «arbitrariamente» en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARÍA CORINA AGRADECE A TRUMP: «VENEZUELA SERÁ EL PRINCIPAL ALIADO DE EEUU»

En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

Uno de los últimos casos es la detención de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme en septiembre de 2024, acusados de pertenecer a los servicios secretos españoles y planear un atentado contra Maduro.

EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Gobierno de Trump asegura que Venezuela ha «dejado claro» que cumplirá sus demandas
EEUU
Exhortan a comercios en Caracas a «dar inicio a la actividad económica y respetar la tasa del BCV»
Venezuela
Unión Europea respondió al CNE y pide «reconsiderar la decisión» de retirar invitación
UE mantendrá contacto con Gobierno de Delcy Rodríguez para defender intereses y principios
Mundo