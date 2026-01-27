España insiste en que la solución en Venezuela «solo puede ser genuinamente venezolana»

(EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insistió este martes en que la solución política en Venezuela «solo puede ser genuinamente venezolana» y reiteró que España intenta apoyar el «gran diálogo» entre el Gobierno y la oposición para que «salga bien».

«Creo que en Venezuela la solución solo puede ser genuinamente venezolana, que debe ser un gran diálogo entre venezolanos, y que la solución debe ser dialogada, democrática y, sin duda, pacífica», manifestó Albares en una entrevista a Radio Francia Internacional (RFI).

El jefe de la diplomacia española manifestó que, «a través de la acción unilateral externa no podemos dar soluciones a un país y a través de acciones unilaterales por la fuerza ni la paz ni la democracia llegan nunca. Normalmente, es un caos».

LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

La situación en Venezuela dio un giro el pasado 3 de enero con la operación militar estadounidense para capturar y encarcelar en Estados Unidos al entonces presidente, Nicolás Maduro.

El Gobierno de Donald Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de «estabilización» que dijo estar gestionando EE.UU.

En ese escenario, España intenta «apoyar este gran diálogo entre el Gobierno y la oposición (…) Queremos que estos diálogos salgan bien», subrayó Albares.

Preguntado sobre si España puede desempeñar un papel en el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, Albares respondió que son los propios venezolanos quienes lo piden.

Y añadió que en España hay 200.000 venezolanos con estatus de asilo y el país dará «la bienvenida a cualquiera que lo necesite, a cualquiera, para que la paz tenga éxito para Venezuela».

EFE