Escándalo en la India: Familiares esperaban los cuerpos de las víctimas de tragedia aérea y recibieron ataúdes equivocados

Un nuevo escándalo se ha desatado en torno a la tragedia del vuelo 171 de Air India, después de que varios ataúdes repatriados a Reino Unido resultaran contener los restos equivocados.

Según informó The Telegraph, la doctora Fiona Wilcox, forense del oeste de Londres, detectó los errores al realizar pruebas de ADN con muestras proporcionadas por los familiares. Uno de los casos más angustiantes ocurrió cuando los restos “mezclados” de más de una persona fueron colocados en un solo ataúd. La familia afectada se vio obligada a postergar el entierro hasta que los restos pudieran ser separados.

Aunque hasta ahora se han confirmado dos errores de identidad, se teme que haya más casos similares entre los 52 ciudadanos británicos que murieron en el siniestro.

El abogado James Healy-Pratt, quien representa a varias de las familias, calificó de «deficiente» el proceso de identificación. “Basándose en la evidencia conocida, la cadena de custodia de estos seres queridos perdidos fue inaceptablemente deficiente”, dijo al Daily Mail.

“Algunos de ellos han recibido los restos equivocados y están claramente angustiados por esto. Ha estado pasando durante un par de semanas y creo que estas familias merecen una explicación”, continuó.

Uno de los familiares, Altaf Taju, de Blackburn, relató las restricciones que les impusieron cuando les entregaron los cuerpos de sus padres y su cuñado. “Nadie miró los restos. No se nos permitió. Solo dijeron: ‘Esta es tu madre o padre’, y nos dieron una etiqueta de papel con un número de identificación. Tuvimos que creer en su palabra. Es horrible que esto pudiera haber pasado, pero ¿Qué podíamos hacer?”.

Mientras algunas víctimas fueron enterradas o cremadas en India según sus creencias religiosas, al menos 12 cuerpos fueron repatriados al Reino Unido. Sin embargo, el error en la identificación ha causado incertidumbre entre varias familias.

Healy-Pratt explicó el caso de una familia que aún no ha podido realizar el entierro. “La Familia X no tiene a nadie que enterrar porque era la persona equivocada en su ataúd. Y si no es su familiar, la pregunta es: ¿Quién está en ese ataúd?”.

El vuelo de Air India se estrelló el 12 de junio, poco después de despegar de Ahmedabad rumbo a Londres. Murieron 261 personas. Según un informe preliminar, la catástrofe pudo haber sido causada por un corte en el suministro de combustible del avión Dreamliner.

La operación de recuperación se llevó a cabo bajo condiciones extremas. El calor del incendio alcanzó los 1.500 °C, lo que dejó a la mayoría de los cuerpos irreconocibles. Muchos restos fueron entregados en contenedores de plástico en lugar de ataúdes.

El gobierno británico anunció el despliegue de expertos en identificación de víctimas a Ahmedabad para apoyar la respuesta consular y entender el proceso utilizado por las autoridades locales.