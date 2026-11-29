Lo que los médicos interpretaron inicialmente como estrés extremo y un severo episodio psicótico, resultó ser una rara enfermedad autoinmune provocada por tumores en los ovarios. Esta es la historia de Sabrina Bahsoon, la popular influencer malasia conocida en redes sociales como “la chica del metro”, quien pasó dos meses recluida en una unidad psiquiátrica antes de recibir la cirugía que le salvó la vida.

Bahsoon alcanzó la fama viral en 2023 gracias a sus videos bailando en el subterráneo londinense, acumulando más de 900.000 seguidores y cerrando acuerdos con importantes marcas. Sin embargo, en marzo de este año, en pleno auge de su carrera musical, sufrió un cambio drástico y repentino en su conducta.

Según relató la joven en una entrevista exclusiva con la BBC, todo comenzó una noche en la que empezó a gritar, llorar y actuar de forma errática, llegando incluso a terminar abruptamente su relación sentimental al día siguiente, lo que encendió las alarmas de sus hermanas.

DOS MESES DE TRATAMIENTO EQUIVOCADO

En una primera visita a urgencias, los especialistas descartaron causas físicas, atribuyeron la crisis al agotamiento y la enviaron a casa con somníferos. Lejos de mejorar, el cuadro se agravó: Bahsoon sufrió alucinaciones y destrozó objetos en su vivienda, situación que terminó con la policía trasladándola esposada a un centro hospitalario y, posteriormente, a un pabellón psiquiátrico donde fue medicada con antipsicóticos.

“Pasé de ser una persona llena de energía a estar completamente catatónica. Dejé de comer, de beber. No podía hablar bien”, confesó la influencer, asegurando que apenas conserva recuerdos borrosos de esa etapa y que ver videos grabados por sus familiares durante sus crisis le resulta “desgarrador”.

LA INISTENCIA FAMILIAR Y EL HALLAZGO MÉDICO

Inconformes con el diagnóstico psiquiátrico los familiares de la influencer, asesorados por un neurólogo cercano a su padre, exigieron exámenes médicos más profundos. Tras sesenta días de internamiento, los análisis revelaron la verdadera causa: encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, una afección autoinmune que inflama el cerebro y cuyos síntomas imitan fielmente a la psicosis.

El origen de esta reacción eran unos teratomas (tumores ováricos) que provocaban que su propio sistema inmunológico atacara su cerebro. En junio fue operada de urgencia para extirparlos y, según cuenta, la mejoría fue inmediata, permitiéndole recuperar poco a poco la noción de la realidad.

Actualmente, Bahsoon continúa su recuperación en Malasia con apoyo psicológico para superar el trauma. Los especialistas le han confirmado que pertenece al reducido grupo de pacientes con pronóstico de sanación total.

Por su parte, la organización Encephalitis International (EI) advierte que esta patología afecta mayoritariamente a mujeres jóvenes —cerca del 40 % son menores de edad— y alerta sobre la rapidez con la que la inflamación cerebral puede confundirse con un trastorno psiquiátrico.

DISCULPA OFICIALES Y LLAMADO A REFORMAR PROTOCOLOS

Tras hacerse público el caso, el hospital Imperial College Healthcare de Londres ofreció disculpas formales, admitiendo tras una auditoría interna que la evaluación inicial careció del seguimiento adecuado e iniciando una investigación. Desde el sistema de salud británico explicaron que las pruebas para detectar este tipo de encefalitis no se aplican de forma rutinaria en el país.

Decepcionada por la falta de celeridad médica y tras hacer pública su experiencia en TikTok en octubre, la influencer exige ahora cambios estructurales en la atención hospitalaria.

“Quiero que se reforme la forma en la que los hospitales tratan a los pacientes que presentan síntomas psicóticos”, reclamó Bahsoon, abogando por estudios neurológicos de rutina para evitar que otras personas pasen por el mismo calvario. De cara al futuro, la joven planea regresar a las plataformas digitales en 2027, asegurando que lo hará “con una perspectiva totalmente nueva”.