Escándalo en España: Ahora investigan a Rodríguez Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas halladas en su oficina

(EFE).- El juez que lleva el caso acordó este viernes ampliar la investigación al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero a un posible delito fiscal y de presunto contrabando por las joyas halladas en el registro a su oficina, de origen aún no justificado y con un valor preliminar de 1.323.915 euros.

El juez José Luis Calama dictaminó, en un auto dictado este viernes, abrir una pieza separada de la causa contra Zapatero en la que encuadrará esta parte de la investigación, centrada en las joyas por las que también preguntará al expresidente del Gobierno en su declaración prevista para la semana que viene.

Apunta el magistrado en el auto que el origen de las joyas halladas en el registro del pasado 19 de mayo en la oficina de Zapatero «en estos momentos no está justificado».

Argumenta, además, que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, sin rastro fiscal sobre su adquisición, es un «indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante» por una posible ganancia patrimonial no justificada en la declaración del impuesto sobre la renta de Zapatero.

LAS JOYAS DE RODRÍGUEZ ZAPATERO

Considera también el juez que estos hechos pueden constituir un delito de presunto contrabando. Puesto que la circulación en España de joyas por valor de 1,3 millones de euros, «sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación», es indicio de que «tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles».

Zapatero atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra, y regalos no especificados. Él tiene previsto declarar los próximos 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional.

La investigación al antiguo líder del partido socialista (PSOE) le sitúa como presunto «vértice» de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra.

El juez destaca el presunto «liderazgo» de Zapatero en una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros. Principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021. Esto a cambio de beneficios económicos.

Además, considera que los beneficios económicos de esa red de trafico de influencias «habrían sido canalizados» hacia el expresidente y su «entorno más próximo».

En la causa, centrada en un presunto delito de tráfico de influencias, el juez también ve indicios de otros, como blanqueo y organización criminal.

Tras su imputación judicial, Zapatero aseguró en un video que «jamás» había hecho gestiones ante ninguna administración pública ni sector público. Esto en relación con el rescate de la aerolínea y dijo que defenderá su inocencia.

EFE