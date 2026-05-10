Escándalo en el aire: Detuvieron a una pareja por las obscenidades que hicieron en pleno vuelo

Un operativo policial inusual sorprendió a los pasajeros de un vuelo internacional que aterrizó este sábado en la terminal de Rosario, Argentina, luego de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuviera a dos personas tras una denuncia por presuntamente mantener relaciones sexuales en plena cabina de clase ejecutiva del avión mientras este estaba en el aire.

La aeronave de la empresa Copa Airlines cubría la ruta desde Panamá y tocó pista durante la madrugada del sábado en el Aeropuerto Internacional de Fisherton. Apenas se detuvieron los motores, los oficiales de la PSA subieron al avión para atender el reporte urgente de la tripulación.

Los informes policiales identificaron a los involucrados como Mauricio C., un arquitecto de 54 años, y Sandra O., una comerciante de 59 años. El reporte oficial detalló que ambos tenían sus «prendas bajas» en la cabina y que, por este motivo, el avión no podía bajar. Los detenidos, que no son pareja entre sí, residen en el centro de la ciudad de Rosario.

PASAJERA QUE VIAJABA CON SU NIETA LO VIO TODO

La tripulación relató que una pasajera que viajaba junto a su nieta fue la primera en advertir la situación de contenido sexual. Posteriormente, una azafata notificó los hechos al comandante del vuelo, quien activó el protocolo de denuncia antes del aterrizaje. Los implicados terminaron en la Comisaría 12ª bajo cargos por el delito de exhibiciones obscenas.

El resto de los viajeros manifestó su malestar debido a que debieron permanecer retenidos dentro de la aeronave durante varios minutos adicionales.

LEA TAMBIÉN: LA RESPUESTA DE TRINIDAD Y TOBAGO A LAS DENUNCIAS SOBRE DERRAME PETROLERO QUE ESTARÍA AFECTANDO COSTAS VENEZOLANAS

Asimismo, se conoció que la policía incluso demoró preventivamente a personas que estaban sentadas cerca de la pareja denunciada para tomar sus testimonios. La intervención interrumpió el flujo normal de llegada en el aeropuerto.

Actualmente, la Justicia provincial lidera la investigación de los hechos, aunque el caso presenta complicaciones legales por el lugar del suceso. Las autoridades no descartan que se inicie una disputa sobre la jurisdicción correspondiente por tratarse de un incidente en un vuelo internacional.