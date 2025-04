Escándalo en Colombia: La explosiva carta del excanciller Álvaro Leyva sobre Petro y los «problemas de drogadicción»

El excanciller colombiano, Álvaro Leyva, publicó una explosiva carta en sus redes sociales sobre el presidente Gustavo Petro y señaló que es un adicto a las drogas.

«Me apena decirlo hoy-tarde ciertamente-, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar», acotó.

En ese sentido, sostuvo que entendió la situación de Petro por «sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías según algunos y otros descuidos suyos se han registrado y se siguen registrando señor Presidente».

«Bien se sabe que ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo. Todo conocido por bocas muy cercanas a usted que lo quieren, lo estiman, que se sienten vinculados en lo personal pero que no saben qué hacer. Conocen y conocen, pero su desconcierto por sentirse impotentes los apabulla», dijo.

Incluyo el sello comprobante de recibo en la Presidencia, hora 1:52 p.m.

Leyva consideró que las últimas intervenciones públicas de Petro han sido «desadornadas con amenazas innecesarias, calificando inadecuadamente a sus contradictores, a algunos de criminales sin serlo, incluso dejando entrever más de una vez que los considera una amenaza para la vida de muchos conciudadanos».

A su juicio, esto constituye un abuso del poder. Además, apuntó que Petro no mide adecuadamente el alcance de sus palabras. «Incita con todo ello a la lucha de clases», expresó.

De igual forma, Leyva exhortó a Petro a que se desvincule de quienes han abusado de él.

«Se han aprovechado de su complejísima situación y que le han hecho y continúan haciéndole terrible daño. Tan evidentes son que están en boca y mentes de cientos de miles de compatriotas: El Presidente de Ecopetrol, Benedetti y la señora Sarabia. Dícese de ellos que lo tienen secuestrado. Créame que con esa medida adelantaría en algo la solución», resaltó.

El excanciller manifestó que Colombia requiere la unión y no la confrontación caótica alimentada desde la jefatura del Estado.

«Evitemos entre todos un incendio social. Es posible. Sé que no le sería fácil para usted recibirme Presidente. Ojalá se animara a hacerlo. Le haría una necesaria insinuación pensando en usted y en la nación entera», señaló.

LA RESPUESTA DE PETRO

Ante esto, el presidente Gustavo Petro respondió a las escandalosas declaraciones de Álvaro Leyva en sus redes.

«La única manera para que la prensa publique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?», indicó.