Escándalo en Colombia: allanan más de 300 tiendas de reconocida marca de ropa, los acusan de lavado de activos y contrabando

La Fiscalía General de la Nación ejecutó este lunes, 27 de abril, un amplio operativo de extinción de dominio contra más de 300 establecimientos de la marca de ropa Lili Pink en varias ciudades de Colombia, incluidos puntos en Bogotá.

Según fuentes del ente acusador, citadas por medios locales, las diligencias están relacionadas con una investigación por presunto contrabando y lavado de activos, e incluyen varias capturas de personas vinculadas al caso.

Lo que se detalló, es que los procedimientos se desarrollan de manera simultánea en distintas capitales. También que buscan asegurar bienes, que tras su incautación, quedarían bajo administración temporal del Estado.

Asimismo, la Fiscalía confirmó, que los hallazgos, hacen parte de una investigación en curso sobre la posible utilización de la red comercial para actividades ilícitas.

Se informó, que los bienes ocupados, pasarían a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanza el proceso.

COMUNICADO DE LILI PINK

Ante la magnitud del operativo, Lili Pink emitió un comunicado oficial en el que aseguró estar atendiendo un «proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias», el cual —según la empresa— está siendo gestionado directamente por su equipo y con el acompañamiento de asesores jurídicos.

La compañía insistió en que las actuaciones de las autoridades corresponden a procedimientos formales dentro del marco legal. Además, afirmaron que están colaborando plenamente con las instituciones.

Lili Pink se pronuncia por procedimientos de la Fiscalía en sus locales en todo el país #HoyEnBlu #VozPopuli pic.twitter.com/kKpdluCfFo — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 27, 2026



«Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como un referente nacional e internacional. Es fundamental salvaguardar este legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores mientras avanzamos en las instancias legales necesarias para recuperar el manejo de nuestros activos», se agrega en el texto.

Finalmente, Lili Pink reiteró su compromiso con sus trabajadores, clientes y aliados estratégicos. Aseguró, que continuará informando sobre cualquier avance del proceso a través de sus canales oficiales.

«Reiteramos nuestro compromiso con nuestros colaboradores, clientes y aliados estratégicos, y agradecemos la confianza y el acompañamiento en medio de esta situación. Cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales», enfatizaron.